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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 09:22

Horqueta: detienen a joven que transportaba cocaína y marihuana

Tres hombres: agente de la SENAD armado, detenido con capucha, y otro agente de espaldas, en un entorno de operación nocturna.
Agentes de la SENAD realizaron anoche un operativo antidrogas en Horqueta que dejó a un joven detenido.Gentileza

Un joven de 20 años que llegó anoche a Horqueta, en un ómnibus, desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, fue detenido. En una maleta transportaba cocaína y marihuana.

Por Aldo Rojas
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Agentes del departamento regional número 7 de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), tenían la información que en la ciudad de Horqueta, departamento de Concecpión, se haría una entrega de estupefacientes. Por eso se montó un operativo de vigilancia en la zona.

De acuerdo a lo manifestado por la jefa de la regional, agente especial Lilian Solís, la información que obtuvieron indicaba las características de la persona que transportaba la sustancia.

También manejaban que la persona viajaba en un empresa de transporte público.

Finalmente en la noche de ayer divisaron a un joven que tenía las características físicas similares a la proporcionada por informes de inteligencia.

Lea más: Itauguá: detenido por hacerse pasar por policía del grupo Lince en redes sociales

Los antidrogas se acercaron a la persona y tras la verificación de la identidad se pudo saber que se trataba de Bautista Diego Martínez Morel, de 20 años.

El joven posee antecedente por hurto agravado 2026 y además cuenta con orden de captura por coacción año 2026.

Al verificar su equipaje que tenía consigo al bajar del bus de larga distancia, encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva.

El contenido de los paquetes

Los agentes de la Senad abrieron los paquetes, el primero de ellos totalizó 2,290 kilos de clorhidrato de cocaína.

Agente de la SENAD con chaleco táctico negro sostiene un paquete envuelto en cinta, en un ambiente interior con mesa y pisos de cerámica.
Los paquetes de cocaína eran transportados desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray a Horqueta.

En tanto que el otro paquete de 2,565 kilos estaba envuelto en papel film y otros 26 gramos distribuidos en 5 porciones dentro de polietileno celeste, dio un total de 2,591 kilos de marihuana.

Agente de la SENAD en primer plano sostiene un paquete de marihuana envuelto en plástico en una oficina con muebles de fondo.
Uno de los paquetes encontrados en la maleta del joven contenía marihuana.

También se incautó un teléfono celular marca Samsung, modelo A04S de color negro, y G. 220.000.

El detenido dijo transportaba la droga desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.

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