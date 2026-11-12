Horqueta: detienen a joven que transportaba cocaína y marihuana

Agentes del departamento regional número 7 de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), tenían la información que en la ciudad de Horqueta, departamento de Concecpión, se haría una entrega de estupefacientes. Por eso se montó un operativo de vigilancia en la zona.

De acuerdo a lo manifestado por la jefa de la regional, agente especial Lilian Solís, la información que obtuvieron indicaba las características de la persona que transportaba la sustancia.

También manejaban que la persona viajaba en un empresa de transporte público.

Finalmente en la noche de ayer divisaron a un joven que tenía las características físicas similares a la proporcionada por informes de inteligencia.

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Los antidrogas se acercaron a la persona y tras la verificación de la identidad se pudo saber que se trataba de Bautista Diego Martínez Morel, de 20 años.

El joven posee antecedente por hurto agravado 2026 y además cuenta con orden de captura por coacción año 2026.

Al verificar su equipaje que tenía consigo al bajar del bus de larga distancia, encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva.

El contenido de los paquetes

Los agentes de la Senad abrieron los paquetes, el primero de ellos totalizó 2,290 kilos de clorhidrato de cocaína.

En tanto que el otro paquete de 2,565 kilos estaba envuelto en papel film y otros 26 gramos distribuidos en 5 porciones dentro de polietileno celeste, dio un total de 2,591 kilos de marihuana.

También se incautó un teléfono celular marca Samsung, modelo A04S de color negro, y G. 220.000.

El detenido dijo transportaba la droga desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.