Itauguá: detenido por hacerse pasar por policía del grupo Lince en redes sociales

Un joven de 24 años fue detenido en la tarde del miércoles en Itauguá, luego de hacerse pasar por agente del Grupo Lince a través de la red social TikTok. El hombre utilizaba imágenes editadas con inteligencia artificial (IA) para aparentar que formaba parte de la unidad motorizada y, según la Policía, buscaba conquistar mujeres.

El detenido fue identificado como Héctor Omar Quiñones, quien fue aprehendido alrededor de las 17:00 en la plaza Martín de Barúa, ubicada en la intersección de las calles Virgen del Rosario y Curupayty.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas (DOTM) Lince, tras una investigación iniciada a partir de publicaciones en las que el joven se presentaba como personal policial.

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Lo contactaron mediante un perfil falso

El oficial Sergio Zelaya, de la Base Lince de Itauguá, explicó que los agentes detectaron una cuenta de TikTok desde la cual se difundían fotografías que daban a entender que el usuario pertenecía al Grupo Lince.

Ante esta situación, los intervinientes contactaron al perfil, identificado como Martínez Omar, y coordinaron un encuentro en la plaza Martín de Barúa. Para concretar la cita, uno de los agentes se hizo pasar por una mujer.

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Al llegar al sitio, los policías identificaron a Quiñones, quien vestía una remera negra y un short con insignias de la Policía Nacional y del Grupo Lince. Tras solicitarle su documento de identidad y verificar sus datos en el sistema informático institucional, constataron que no era funcionario policial ni pertenecía a dicha unidad.

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Utilizaba la imagen de Lince para conquistar mujeres

Según el oficial Zelaya, durante el procedimiento el joven manifestó que desde adolescente tenía el deseo de ser policía y que, específicamente, soñaba con integrar el Grupo Lince.

Sin embargo, también reconoció que utilizaba esa apariencia porque conseguía mayor aceptación entre las mujeres. En palabras del uniformado, el joven recurría a la imagen de la unidad policial para «tener más levantes».

El agente aclaró que Quiñones no contaba con un uniforme operativo auténtico, sino que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías y aparentar que vestía la indumentaria oficial.

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Dijo que la ropa policial era prestada

Respecto a las prendas que llevaba puestas al momento de su aprehensión, Zelaya señaló que el joven manifestó que se las habían prestado, aunque no identificó a la persona que supuestamente se las facilitó.

El informe policial indica que Quiñones no registra antecedentes y tampoco figura como funcionario público en los registros institucionales.

Tras su aprehensión, fue trasladado hasta la Comisaría 6ª de Itauguá. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso que permanezca detenido y comparezca ante la Fiscalía durante la jornada siguiente.

La Policía informó que el procedimiento se realizó por la presunta comisión de un hecho relacionado con la usurpación de funciones públicas.