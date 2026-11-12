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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 13:58

Alliana ordena el regreso de la Comandancia de la Policía a su edificio histórico

Edificio colonial de la Gobernación del Alto Paraná, con columnas amarillas y tejado decorado en colores de la bandera nacional.
La Comandancia de la Policía Nacional vuelve a su edificio histórico, en Asunción, por orden del presidente de la República, Pedro Alliana.Gentileza

El presidente de la República, Pedro Alliana, ordenó hoy el regreso de la Comandancia de la Policía Nacional (PN) a su edificio histórico en el casco histórico de Asunción.

Por ABC Color
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Luego de solo cuatro meses del traslado oficial de la Comandancia de la Policía Nacional (PN) a los edificios corporativos del Gobierno en el Puerto de Asunción, el presidente Hércoles Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez ordenó hoy jueves 12 de noviembre el regreso del Cuartel Central a su edificio histórico, situado en El Paraguayo Independendiente entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile.

“La Comandancia de la Policía Nacional vuelve a su histórica sede. Ordené que la Comandancia de la Policía Nacional regrese a su edificio histórico, ubicado frente a la Plaza de Armas, en el corazón de Asunción. Este lugar es parte de nuestra historia y de la identidad de la Policía Nacional. Allí ocurrieron hechos que marcaron al Paraguay y queremos preservar ese patrimonio para las futuras generaciones. La Comandancia vuelve al lugar que le pertenece”, dice la publicación del Presidente en sus redes sociales.

Lea más: Comandancia se muda al Puerto de Asunción: Riera niega impacto en la seguridad del centro

La mudanza había sido dispuesta por el anterior presidente, Santiago Peña Palacios, ahora preso por corrupción, aunque fue impulsada por su esposa, la ahora ex primera dama Leticia Ocampos Villate, quien está siendo investigada como cómplice de su marido en el histórico caso Ueno Bank.

Supuestamente, la intención de Leticia Ocampos era convertir el Cuartel Central de la Policía en un museo.

Lea más: Historia del edificio de la Comandancia de la Policía Nacional

Esa iniciativa fue rechazada desde un principio por las distintas asociaciones de policías, principalmente retirados, ya que los que aún están en servicio activo no pueden protestar.

Incluso, hubo marchas de policías retirados para tratar de revertir el cambio de sede, pero el anterior ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, ignoró la petición de la comunidad policial.

En el edificio histórico de la Policía funcionan la Comandancia, Subcomandancia, Dirección General de Prevención y Seguridad, Dirección General de Administración y Finanzas, Agrupación de Seguridad y varias oficinas administrativas.

Lea más: Expolicías marchan denunciando “despojo” por traslado de la Comandancia

La construcción de dicho edificio data de la época de José Gaspar Rodríguez de Francia, cuando era usada como cárcel pública.

Ministro y viceministros

Por otro lado, desde hoy comenzaron a trabajar oficialmente las nuevas autoridades del Ministerio del Interior (MI).

Ariel Martínez Fernández en traje azul, Alejo Vera Ojeda con barba y traje oscuro, y Santiago Brizuela Etcheverry con camisa azul, en entorno profesional.
El ministro del Interior, Ariel Martínez Fernández, reunido con los viceministros Alejo Vera Ojeda, de Seguridad Interna, y Santiago Javier Brizuela Etcheverry, de Asuntos Políticos.

El ministro Ariel Martínez Fernández, por ejemplo, ya se reunió en su despacho, que sí quedó en los edificios corporativos del Puerto de Asunción, con los nuevos viceministros Alejo Vera Ojeda, de Asuntos Políticos, y Santiago Javier Brizuela Etcheverry, de Asuntos Políticos.

Tanto el ministro como los viceministros son abogado. “Compromiso y trabajo 24/7″, dice la publicación del Ministerio sobre la citada reunión.

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