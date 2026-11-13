Caso Ueno: juez decreta prisión preventiva de González, Caballero Krause y Mora, exdirectivos del BCP

En la mañana de este viernes, agentes del Ministerio Público ejecutaron allanamientos simultáneos con el objetivo de detener a tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez.

Se trata de Liana Caballero Krause, quien fue presidenta interina del BCP la semana pasada tras la renuncia del titular Carlos Carvallo; Marco Aurelio González, exprocurador general de la República; y Miguel Ángel Mora, exdirectivo del banco.

Tras la audiencia de imposición de medida de los tres imputados, el juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de las tres personas.

La Fiscalía originalmente había solicitado la prisión preventiva de González Maldonado, mientras que para Caballero Krause y Mora habían solicitado arresto domiciliario con tobillera.

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Exdirectivos del BCP, imputados

Marco Aurelio González Maldonado, exprocurador general de la República, fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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Por su parte, Liana Emilce Caballero Krause fue imputada por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Por su parte, Miguel Ángel Mora también fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Para la prisión preventiva, Otazú argumentó que los hechos investigados son graves y se debe brindar tiempo al Ministerio Público para las investigaciones. González y Mora irán a la Agrupación Especializada -donde se encuentra Carlos Carvallo, expresidente del BCP- por 15 días, mientras que Caballero al Departamento Judicial femenino.

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