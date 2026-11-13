ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
13 de noviembre de 2026 - 19:15

Caso Ueno: juez decreta prisión preventiva de González, Caballero Krause y Mora, exdirectivos del BCP

El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para los tres imputados exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Caballero Krause y Miguel Mora.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En la mañana de este viernes, agentes del Ministerio Público ejecutaron allanamientos simultáneos con el objetivo de detener a tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez.

Se trata de Liana Caballero Krause, quien fue presidenta interina del BCP la semana pasada tras la renuncia del titular Carlos Carvallo; Marco Aurelio González, exprocurador general de la República; y Miguel Ángel Mora, exdirectivo del banco.

Cuatro de los cinco miembros del Directorio del BCP. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González, Liana Caballero y Carmen Marín.
De izquierda a derecha: Miguel Ángel Mora, Marco González y Liana Caballero.

Tras la audiencia de imposición de medida de los tres imputados, el juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de las tres personas.

La Fiscalía originalmente había solicitado la prisión preventiva de González Maldonado, mientras que para Caballero Krause y Mora habían solicitado arresto domiciliario con tobillera.

Lea más: Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal

Exdirectivos del BCP, imputados

Marco Aurelio González Maldonado, exprocurador general de la República, fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Por su parte, Liana Emilce Caballero Krause fue imputada por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Por su parte, Miguel Ángel Mora también fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Para la prisión preventiva, Otazú argumentó que los hechos investigados son graves y se debe brindar tiempo al Ministerio Público para las investigaciones. González y Mora irán a la Agrupación Especializada -donde se encuentra Carlos Carvallo, expresidente del BCP- por 15 días, mientras que Caballero al Departamento Judicial femenino.

Lea más: Ueno: ordenan prisión preventiva para el superintendente de Bancos, Holger Insfrán

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más
04
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar