ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
13 de noviembre de 2026 - 01:27

Chacarita: cae presunto cabecilla que reclutaba adolescentes para cometer delitos

Joven con capucha negra en comisaría, de espaldas, rodeado por el ambiente institucional de la Policía Nacional.
Detienen a joven de 19 años vinculado a tiroteo entre adolescentes en la Chacarita.

Un joven de 19 años fue detenido por su presunta vinculación con un tiroteo en la Chacarita. La Policía lo señala como reclutador de adolescentes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un joven de 19 años, señalado por la Policía como uno de los presuntos cabecillas de un grupo que reclutaría adolescentes para actividades delictivas en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita, fue detenido tras un trabajo de seguimiento e inteligencia. El sospechoso estaría vinculado a un episodio de violencia armada registrado en octubre, cuando adolescentes protagonizaron un tiroteo luego de desafiarse a través de TikTok.

Se trata de Edilson Amílcar Cáceres Candia, quien fue aprehendido el martes, alrededor de las 19:15, en inmediaciones de la avenida República y 14 de Mayo, en Asunción. Según el informe de la Comisaría 5ª, no registra antecedentes penales.

El subcomisario Víctor Ovelar, de dicha dependencia policial, explicó que la identificación del joven fue posible mediante tareas de seguimiento, recopilación de información y análisis de imágenes de circuito cerrado.

Lea más: Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”

Policía lo señala como presunto reclutador de adolescentes

El jefe policial sostuvo que el joven sería uno de los referentes de un grupo que se reunía en su vivienda. Según las informaciones recabadas por los investigadores, en ese lugar se congregaban adolescentes y presuntamente se les facilitaban armas de fuego para cometer hechos delictivos.

Tenemos la información de que estaban proveyendo armas de fuego para delinquir”, manifestó Ovelar al explicar los resultados de las tareas investigativas.

El subcomisario agregó que, una vez reunidos los elementos de prueba, comunicaron el caso al Ministerio Público. La intervención fiscal permitió avanzar con los procedimientos de allanamiento en las viviendas vinculadas a la investigación.

Lea más: Detienen a sospechoso de golpear al conductor que murió de un paro cardíaco en Asunción

Hallaron chaleco antibalas y municiones

Prendas de vestir, mochila negra y máscara de payaso dispuestas en el suelo de un ambiente interior.
Evidencias incautadas en poder del sospechoso.

Durante uno de los allanamientos, los intervinientes encontraron un chaleco antibalas y municiones en el interior de una vivienda. Estos elementos fueron incautados y serán incorporados a la investigación para determinar su procedencia y eventual utilización en hechos delictivos.

En otro procedimiento, agentes del Departamento Antinarcóticos allanaron una vivienda en busca de otro sospechoso, quien cuenta con orden de detención pendiente por otras causas. En ese lugar encontraron 639 gramos de supuesta marihuana y procedieron a la aprehensión de dos mujeres.

La Policía continúa buscando al hombre que cuenta con orden de detención, mientras prosiguen las diligencias para determinar la posible participación de otras personas en la estructura investigada.

El antecedente: tiroteo tras desafíos en TikTok

El caso guarda relación con el violento episodio registrado el 11 de octubre pasado en la Chacarita, cuando un grupo de adolescentes protagonizó un ataque armado frente a una vivienda del barrio Ricardo Brugada.

El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que posteriormente se viralizaron en redes sociales. En el video se observa a tres jóvenes armados salir de un pasillo e intentar emboscar a otro muchacho que salía de su vivienda. La víctima logró refugiarse en el interior de la casa.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el enfrentamiento habría sido precedido por amenazas y desafíos publicados en TikTok. Los involucrados pertenecerían a grupos rivales que mantienen disputas territoriales en la zona.

La nueva intervención policial busca establecer si detrás de estos episodios de violencia existe una estructura organizada que utiliza a adolescentes para participar en actividades delictivas y determinar el circuito de provisión de armas de fuego.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más

Te puede interesar