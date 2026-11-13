Chacarita: cae presunto cabecilla que reclutaba adolescentes para cometer delitos

Un joven de 19 años, señalado por la Policía como uno de los presuntos cabecillas de un grupo que reclutaría adolescentes para actividades delictivas en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita, fue detenido tras un trabajo de seguimiento e inteligencia. El sospechoso estaría vinculado a un episodio de violencia armada registrado en octubre, cuando adolescentes protagonizaron un tiroteo luego de desafiarse a través de TikTok.

Se trata de Edilson Amílcar Cáceres Candia, quien fue aprehendido el martes, alrededor de las 19:15, en inmediaciones de la avenida República y 14 de Mayo, en Asunción. Según el informe de la Comisaría 5ª, no registra antecedentes penales.

El subcomisario Víctor Ovelar, de dicha dependencia policial, explicó que la identificación del joven fue posible mediante tareas de seguimiento, recopilación de información y análisis de imágenes de circuito cerrado.

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Policía lo señala como presunto reclutador de adolescentes

El jefe policial sostuvo que el joven sería uno de los referentes de un grupo que se reunía en su vivienda. Según las informaciones recabadas por los investigadores, en ese lugar se congregaban adolescentes y presuntamente se les facilitaban armas de fuego para cometer hechos delictivos.

“Tenemos la información de que estaban proveyendo armas de fuego para delinquir”, manifestó Ovelar al explicar los resultados de las tareas investigativas.

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El subcomisario agregó que, una vez reunidos los elementos de prueba, comunicaron el caso al Ministerio Público. La intervención fiscal permitió avanzar con los procedimientos de allanamiento en las viviendas vinculadas a la investigación.

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Hallaron chaleco antibalas y municiones

Durante uno de los allanamientos, los intervinientes encontraron un chaleco antibalas y municiones en el interior de una vivienda. Estos elementos fueron incautados y serán incorporados a la investigación para determinar su procedencia y eventual utilización en hechos delictivos.

En otro procedimiento, agentes del Departamento Antinarcóticos allanaron una vivienda en busca de otro sospechoso, quien cuenta con orden de detención pendiente por otras causas. En ese lugar encontraron 639 gramos de supuesta marihuana y procedieron a la aprehensión de dos mujeres.

La Policía continúa buscando al hombre que cuenta con orden de detención, mientras prosiguen las diligencias para determinar la posible participación de otras personas en la estructura investigada.

El antecedente: tiroteo tras desafíos en TikTok

El caso guarda relación con el violento episodio registrado el 11 de octubre pasado en la Chacarita, cuando un grupo de adolescentes protagonizó un ataque armado frente a una vivienda del barrio Ricardo Brugada.

El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que posteriormente se viralizaron en redes sociales. En el video se observa a tres jóvenes armados salir de un pasillo e intentar emboscar a otro muchacho que salía de su vivienda. La víctima logró refugiarse en el interior de la casa.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el enfrentamiento habría sido precedido por amenazas y desafíos publicados en TikTok. Los involucrados pertenecerían a grupos rivales que mantienen disputas territoriales en la zona.

La nueva intervención policial busca establecer si detrás de estos episodios de violencia existe una estructura organizada que utiliza a adolescentes para participar en actividades delictivas y determinar el circuito de provisión de armas de fuego.