Video: tiroteo entre adolescentes en la Chacarita tras desafío en TikTok

Un violento incidente se registró durante la tarde del domingo en el barrio Ricardo Brugada, conocido como Chacarita en Asunción. Cuatro adolescentes estuvieron involucrados en un ataque a tiros registrado frente a una vivienda, en un hecho originado a partir de amenazas y desafíos transmitidos a través de la red social TikTok.

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El ataque quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. En el video se aprecia el momento en que tres menores armados salen de un pasillo para emboscar a otro joven que salía de su residencia.

Al percatarse de la presencia de los atacantes, la víctima reaccionó con rapidez y logró refugiarse en el interior de su casa.

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Desafíos en redes sociales y disputa entre sectores

El subcomisario Víctor Ovelar, de la Comisaría 5.ª de Asunción, brindó detalles del caso y explicó que el trasfondo de la agresión se basa en amedrentamientos previos entre las partes.

“Como se observa en las imágenes, salen del pasillo tres adolescentes que ya fueron totalmente identificados, con las intenciones de agredir a otro que estaba saliendo de su casa. Tenemos ya estructurada la hipótesis gracias al seguimiento de cámaras y las declaraciones de testigos”, detalló Ovelar.

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Según los datos de los investigadores, el ataque fue una respuesta a una provocación transmitida en Tiktok horas antes. “Estuvieron haciéndose retos y amenazas a través de esa red social. En horas de la madrugada, el que hoy a la tarde fue atacado realizó un TikTok frente de la casa del otro grupo para amedrentarle también”, señaló el subcomisario.

Respecto a los motivos que desencadenaron la enemistad entre los implicados, el jefe policial confirmó que responden a rencillas locales. “Todos son adolescentes. Estamos viendo el motivo, probablemente sería por lucha de barrios. Tenemos declaraciones que dicen que uno estaba saliendo con la exnovia del otro, ese es el motivo aparentemente”, sostuvo.

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Un herido en la zona y tres detenidos

A unas tres cuadras del tiroteo, se reportó la presencia de un hombre lesionado. Aunque inicialmente se pensó que era una víctima de un disparo extraviado, las autoridades descartaron dicha posibilidad.

“Está totalmente confirmado que hay una persona lesionada. Primeramente pensamos que era daño colateral de algún disparo, pero constatamos que se debe a otras condiciones. Es una persona en situación de calle”, aclaró Ovelar.

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Por otro lado, se realizaron constantes patrullajes que culminaron con la detención de tres personas por microtráfico de drogas y hurto.

Ante la gravedad del hecho, la Policía planea reforzar la vigilancia coordinada con otras dependencias. “Estamos coordinando las acciones con comisarías colindantes como la Novena o el Departamento de Seguridad Turística. Suele pasar que entran llamadas al 911 y que van a un patrullero que está en otro lugar. Ya estamos viendo también esa situación con el apoyo de los superiores”, concluyó el jefe policial.