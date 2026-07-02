Ruta Concepción-Vallemí-San Lázaro: las obras que prevé la licitación de G. 820.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó la convocatoria de la licitación pública internacional con ID N° 488061 para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la ruta PY22, en el tramo comprendido entre Concepción, Vallemí y San Lázaro.

La intervención abarcará más de 180 km, incluyendo los accesos a estas localidades. La recepción de ofertas de las empresas interesadas se realizará el miércoles 15 de julio, de acuerdo con los datos de la licitación. En principio, las propuestas debían recibirse el 26 de junio, pero la fecha fue postergada mediante una adenda.

El proyecto, dividido en tres lotes, contempla trabajos desde el km 0 hasta el km 52,3; del km 52,3 al km 113; y del km 113 al km 181,3. La iniciativa apunta a fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo económico, industrial y social de la región.

La PY22 constituye, además, un corredor logístico estratégico para importantes complejos industriales instalados en la zona. Asimismo, conecta con atractivos turísticos y naturales emblemáticos del norte del país, como las cavernas de Vallemí, Tagatiyá, el río Apa y San Carlos del Apa, zonas con gran potencial turístico, productivo y comercial.

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Ruta PY22: estas son las obras previstas

La licitación contempla una inversión estimada de G. 819.864.270.021 (casi US$ 138 millones al cambio actual) y será ejecutada bajo la modalidad CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio), orientada a garantizar la conservación y operatividad de la vía a largo plazo.

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El financiamiento del programa para la ruta PY22 fue aprobado mediante la Ley N° 7517, correspondiente al Programa Vial 4, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones revisado por ABC, se prevé la rehabilitación de la Ruta PY22 en un tramo de 181,3 km que une las localidades de Concepción, Vallemí y San Lázaro.

Con un plazo de ejecución de 20 meses, los trabajos buscan transformar la infraestructura vial del norte del Paraguay mediante tecnologías de vanguardia y un fuerte enfoque en la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

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Pavimento de hormigón y puentes

La columna vertebral del proyecto consiste en la construcción de una carretera de hormigón reforzada con macrofibras estructurales, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Esta técnica, conocida como Tecnología de Alto Rendimiento (TAR), se aplicará utilizando pavimentadoras de encofrados deslizantes para garantizar una mayor durabilidad y confort en la circulación.

Además, se intervendrán los puentes existentes a lo largo de la traza. Las obras contemplan el fresado de la carpeta antigua y la colocación de un nuevo concreto asfáltico modificado con polímeros, además de la renovación de juntas de dilatación, barandas metálicas y pretiles de seguridad.

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Seguridad vial y tecnología solar

Para garantizar un tránsito seguro, la ruta contará con señalización horizontal de alta visibilidad mediante pintura termoplástica retrorreflectante, además de la instalación de tachas y delineadores, conforme a los documentos.

Además, como innovación tecnológica, se prevé instalar artefactos de iluminación LED alimentados por paneles solares, con el objetivo de optimizar el consumo energético en puntos estratégicos.

El control de cargas también será una prioridad mediante la construcción de estaciones fijas de pesaje y puestos de la Patrulla Caminera, equipados con sensores piezoeléctricos y espiras magnéticas para el conteo y control de vehículos en movimiento.

En un esfuerzo por mitigar el impacto ambiental, el plan de obras incluye la recuperación y adaptación de alcantarillas para pasos de fauna. Estos corredores biológicos estarán equipados con vallados perimetrales y barreras de inducción para facilitar el cruce seguro de animales silvestres por debajo de la calzada.

Con estas mejoras, la Ruta PY22 no solo optimizará el transporte de cargas y pasajeros, sino que también buscará posicionarse como un modelo de infraestructura sostenible y tecnológica en la región, según el MOPC.

Una ruta que ya costó millones al Estado y sin resultados

Pero esta no es la primera vez que se anuncia una gran inversión en esta vía.

De hecho, otro proyecto para la construcción de la ruta Concepción-Vallemí ya se inició en 2011 y, según el cronograma original, debía concluir a finales de 2013. Sin embargo, esto no fue posible por diversos motivos, e incluso la obra permaneció semiparalizada durante un largo período, según se informó en su momento.

La obra fue adjudicada en cuatro tramos, que terminaron costando G. 606.270 millones, luego de varias adendas a los contratos, según los registros oficiales.

De acuerdo con los datos, el Tramo 1, de 51 km, fue ejecutado por el Consorcio Tagatiyá, representado por Emilio Díaz de Vivar. El Tramo 2, de 60,06 km, fue adjudicado a la empresa T y C S.A., de Francisco Griñó.

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El tercer tramo correspondió a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, que ejecutó 58,02 kilómetros.

Asimismo, el MOPC licitó y adjudicó en 2017 un cuarto tramo hasta San Lázaro como obra complementaria. Se trata de un trayecto de 21,79 km adjudicado al Consorcio Rotec-San Lázaro, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos y Tecnoedil S.A.

De acuerdo con los registros oficiales, ninguna de estas empresas fue sancionada por los retrasos ni por la deficiente calidad de los trabajos ejecutados. El financiamiento de la carretera estuvo a cargo del Focem y la ruta fue inaugurada oficialmente en 2019.