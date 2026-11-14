ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
14 de noviembre de 2026 - 02:07

Buscan a adolescente de 14 años desaparecida en Yby Yaú

Cartel de búsqueda con fotografía de Juana Trinidad Rodríguez Martínez, 14 años, y detalles sobre su desaparición en Yby Yaú.
La Fiscalía ordena la búsqueda de Juana Trinidad Rodríguez Martínez tras su desaparición en Yby Yaú.

Una adolescente de 14 años está desaparecida en Yby Yaú. Su madre perdió su rastro luego de encontrarla en la terminal de ómnibus. Fiscalía pide ayuda.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio Público ordenó la búsqueda y localización de Juana Trinidad Rodríguez Martínez, de 14 años, quien se encuentra con paradero desconocido en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción.

El agente fiscal Joel Moisés Barreto Peña, de la Unidad Penal n.º 2 de esa localidad, tiene a su cargo la investigación y dispuso las diligencias correspondientes para dar con la adolescente.

La denuncia fue presentada este viernes 13 de noviembre, a las 17:40, por la madre de la menor, quien manifestó que recibió información sobre la presencia de su hija en la terminal de ómnibus de Yby Yaú.

Lea más: Alerta Mafe: emiten pedidos de búsqueda y localización de cinco personas desaparecidas

La encontraron en la terminal de ómnibus

Según el relato de la denunciante, la adolescente se encontraba en compañía de otras jóvenes y de una mujer identificada como Mirian Ortiz Romero. De acuerdo con los datos que recibió la madre, presuntamente tenían intenciones de trasladarse hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Ante esta situación, la mujer acudió hasta la terminal y logró encontrar a su hija. Sin embargo, cuando intentó llevarla nuevamente a su domicilio, la adolescente se negó y salió corriendo en dirección al barrio Villa del Maestro.

La madre perdió de vista a la menor y, desde ese momento, desconoce su paradero. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso las acciones para localizarla.

Características de la adolescente

Juana Trinidad Rodríguez Martínez es de constitución delgada, estatura mediana, tez trigueña y cabello lacio de color castaño. Al momento de realizar la denuncia, no se pudo precisar qué vestimenta llevaba puesta.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizar a la adolescente.

Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 0974 234082, número telefónico de su madre.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
02
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
ABC en el Este
Con manifestación, piden destitución de Justo Zacarías de Itaipú
Ver más
05
Política
Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo
Ver más

Te puede interesar