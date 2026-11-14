Buscan a adolescente de 14 años desaparecida en Yby Yaú

El Ministerio Público ordenó la búsqueda y localización de Juana Trinidad Rodríguez Martínez, de 14 años, quien se encuentra con paradero desconocido en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción.

El agente fiscal Joel Moisés Barreto Peña, de la Unidad Penal n.º 2 de esa localidad, tiene a su cargo la investigación y dispuso las diligencias correspondientes para dar con la adolescente.

La denuncia fue presentada este viernes 13 de noviembre, a las 17:40, por la madre de la menor, quien manifestó que recibió información sobre la presencia de su hija en la terminal de ómnibus de Yby Yaú.

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La encontraron en la terminal de ómnibus

Según el relato de la denunciante, la adolescente se encontraba en compañía de otras jóvenes y de una mujer identificada como Mirian Ortiz Romero. De acuerdo con los datos que recibió la madre, presuntamente tenían intenciones de trasladarse hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Ante esta situación, la mujer acudió hasta la terminal y logró encontrar a su hija. Sin embargo, cuando intentó llevarla nuevamente a su domicilio, la adolescente se negó y salió corriendo en dirección al barrio Villa del Maestro.

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La madre perdió de vista a la menor y, desde ese momento, desconoce su paradero. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso las acciones para localizarla.

Características de la adolescente

Juana Trinidad Rodríguez Martínez es de constitución delgada, estatura mediana, tez trigueña y cabello lacio de color castaño. Al momento de realizar la denuncia, no se pudo precisar qué vestimenta llevaba puesta.

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizar a la adolescente.

Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 0974 234082, número telefónico de su madre.