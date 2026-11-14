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Policiales
14 de noviembre de 2026 - 11:26

San Lorenzo: detienen a tres hermanos en una operación contra el microtráfico

Los tres sospechosos junto con las evidencias encontradas en el lugar por los uniformados.
Los tres sospechosos junto con las evidencias encontradas en el lugar por los uniformados.

Tres hermanos, supuestos integrantes de la red dedicada al microtráfico en San Lorenzo, fueron detenidos durante una incursión ejecutada ayer por efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía en el barrio Tayazuape de la ciudad universitaria.

Por ABC Color
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Los detenidos por supuesto microtráfico fueron identificados como Cecilia Luján Giménez (22), Juan Nicolás Giménez (23) y Matías Iván Giménez (25), todos ellos domiciliados en la propiedad ubicada en la calle Edmundo Reyes esquina El Paraguayo Independiente del barrio Tayazuape de San Lorenzo, zona conocida como Las Malvinas.

Pese a los trabajos efectuados por la Policía para combatir el microtráfico, diariamente el negocio crece en las ciudades.
Pese a los trabajos efectuados por la Policía para combatir el microtráfico, diariamente el negocio crece en las ciudades.

Droga, dinero y celulares, incautados en procedimiento contra el microtráfico

En el sitio intervenido en la tarde de ayer también se incautaron 74 dosis de clorhidrato de cocaína, 168 dosis de crack, bolsitas cargadas con hierba, que luego de los análisis de campo se confirmaron que se trataba de marihuana. Asimismo, fueron requisados dinero en efectivo -G. 1.342.000- así como teléfonos celulares que, aparentemente, fueron entregados a cambio de las sustancias y una balanza de precisión.

Lea más: Capturan a dos hermanos que comercializaban cocaína en Loma Pyta

La intervención fue realizada luego de que los agentes antidrogas fueron alertados sobre las actividades efectuadas por los tres hermanos, quienes convirtieron la casa que habitaban como un verdadero centro de distribución de estupefacientes.

“Delivery de drogas” en San Lorenzo

Los sospechosos también tenían bajo sus órdenes a jóvenes, presumiblemente adictos, quienes a bordo de motocicletas realizaban las entregas de dosis bajo la modalidad de delivery en el barrio y otros sectores de la ciudad universitaria.

Lea más: Amambay: imputan a detenidos en laboratorio narco donde rescataron animales silvestres en cautiverio

Según los agentes de Antinarcóticos, la pérdida sufrida por esta estructura criminal a parte de la captura de los tres integrantes, supera los G. 8.000.000 en mercaderías y en efectivo.

Sin embargo esto sólo representa una minúscula parte de las operaciones del microtráfico de drogas en aquel sector de la ciudad de San Lorenzo, señalaron fuentes de la misma Policía Nacional.

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