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Policiales
16 de noviembre de 2026 - 14:25

Video: localizan más lujosos vehículos que pertenecerían a Miguel Vázquez

Tras un allanamiento en el que la Fiscalía incautó cinco automóviles que serían parte de la flota del ex-CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, esta tarde se localizaron cuatro vehículos más, todos de alta gama y de color negro.

Por ABC Color
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Como parte de las investigaciones del caso Ueno Bank y a Miguel Vázquez, ahora la Policía localizó cuatro vehículos más que pertenecerían al ex-CEO bancario. Previamente, la Fiscalía había incautado cinco lujosos automóviles.

El nuevo procedimiento se da en cercanías de la Avda. Félix Bogado de Asunción, aparentemente en la calle Nicaragua, donde nuevamente se encontraron cuatro autos, todos de color negro y de alta gama.

Camioneta todoterreno negra estacionada en una calle con casas y árboles al fondo.
Una camioneta Land Rover fue localizada hoy por la Policía Nacional; pertenecería al exCEO bancario Miguel Vázquez.

Entre lo localizado hay una camioneta Land Rover Defender, que según los intervinientes, pudo haber sido utilizada por Vázquez para ir junto al expresidente Santiago Peña.

Lea más: Ueno: hallan cinco vehículos más de Miguel Vázquez

NOTICIA EN DESARROLLO.

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