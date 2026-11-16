Video: localizan más lujosos vehículos que pertenecerían a Miguel Vázquez

Como parte de las investigaciones del caso Ueno Bank y a Miguel Vázquez, ahora la Policía localizó cuatro vehículos más que pertenecerían al ex-CEO bancario. Previamente, la Fiscalía había incautado cinco lujosos automóviles.

El nuevo procedimiento se da en cercanías de la Avda. Félix Bogado de Asunción, aparentemente en la calle Nicaragua, donde nuevamente se encontraron cuatro autos, todos de color negro y de alta gama.

Entre lo localizado hay una camioneta Land Rover Defender, que según los intervinientes, pudo haber sido utilizada por Vázquez para ir junto al expresidente Santiago Peña.

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