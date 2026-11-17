En conversación con medios de comunicación este martes, el abogado Arturo Daniel, representante de Manuel Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, negó que su cliente tenga o haya tenido vínculos comerciales con su hermano, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en una investigación relacionada con la caída de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Este martes, el Ministerio Público allanó las viviendas en Asunción de Manuel Peña y de otro de los hermanos del exmandatario, Francisco Peña Palacios, en el marco de la causa abierta contra el expresidente.

Durante los allanamientos simultáneos de hoy, agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, los hermanos del exmandatario no han sido detenidos ni han sido imputados.

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Daniel dijo que los intervinientes que allanaron la casa de Manuel Peña “aparentemente no encontraron ningún documento relevante” para su investigación.

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Luego del allanamiento a la residencia de Francisco Peña, el fiscal Christian Benítez dio a entender que los investigadores buscaban documentos presumiblemente relacionados a U Holdings, una sociedad constituida en 2023 en Luxemburgo, impulsada por el Grupo Vázquez como empresa matriz y controlante de U Paraguay S.A., que a su vez sostenía a Ueno Bank.

Niega vínculos comerciales con Santiago Peña o Ueno Bank

El abogado de Manuel Peña afirmó que al exmandatario y a su cliente solo los une un “vínculo de sangre” y declaró que “nunca tuvo” relación “con ninguna empresa vinculada” a Ueno Bank ni tiene vínculos comerciales con el expresidente.

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El expresidente Santiago Peña, quien tuvo un vínculo como accionista con el grupo empresarial que integraba Ueno Bank, fue destituido y detenido el pasado 6 de noviembre, días después de que el Banco Central del Paraguay anunciara el cierre de Ueno Bank por insolvencia.

Durante el gobierno de Peña, tanto Ueno Bank como el Grupo Vázquez tuvieron un crecimiento meteórico alimentado por grandes depósitos de fondos estatales en el banco y lucrativos contratos del Estado para las empresas que integraban el grupo.