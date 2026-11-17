Desde esta mañana que la Fiscalía realiza un allanamiento en el barrio Vista Alegre de Asunción donde se encuentra la sede de “GSR Security”, empresa de seguridad que proveía servicios al grupo Vázquez y Ueno Bank.

El procedimiento está a cargo de los fiscales Silvio Corbeta, Ruth Benítez y Laura Giacummo. Los intervinientes localizaron importantes sumas de dinero, por lo que se convocó a representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) para formar parte del procedimiento.

Según informaciones sobre el caso, la entidad bancaria ya sabía sobre la presencia de este dinero desde el 3 de noviembre pasado, aunque recién ahora se da una intervención.

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Incluso en la bóveda de la empresa, aparentemente, hay varias bolsas con dinero en efectivo. De acuerdo con datos extraoficiales, habría unos G. 18.000 millones en efectivo en el lugar.