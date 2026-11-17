Un total de 528 aspirantes del Colegio de Policía “Sgto. Ayudante José Merlo Saravia”, Filial Nº 5 de Villarrica, se encuentran en la etapa final de su formación y se preparan para incorporarse próximamente a las filas de la Policía Nacional.

Los estudiantes están desarrollando los exámenes finales correspondientes al cierre del año académico. Según explicó el director de la institución, comisario principal Lisandro Torres, esta etapa contempla cinco materias del área intelectual y se prevé que las evaluaciones concluyan durante esta semana.

El responsable señaló que los aspirantes ya completaron los exámenes correspondientes a la preparación física y de instrucción, mientras que las pruebas académicas se están desarrollando con normalidad.

Torres destacó que el proceso de evaluación es continuo y que los jóvenes debieron superar distintas etapas durante el año para llegar a esta instancia final. En ese sentido, manifestó su satisfacción con el desempeño demostrado hasta el momento.

El director explicó que la formación impartida responde a una planificación institucional orientada a preparar efectivos capaces de cumplir con las exigencias del servicio policial. No obstante, remarcó que uno de los principales objetivos es inculcar en los futuros agentes la vocación de servicio y el compromiso con la ciudadanía.

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Asimismo, sostuvo que el modelo de seguridad ciudadana adoptado por la Policía Nacional requiere que los agentes mantengan un contacto cercano con los vecinos, conozcan de primera mano sus preocupaciones y respondan de manera objetiva a las demandas de seguridad.

Una vez culminados los exámenes y las actividades de formación, los 528 jóvenes realizarán las prácticas correspondientes al acto de egreso. Posteriormente, pasarán a formar parte activa de la institución policial y serán distribuidos en distintas comisarías y otras dependencias de la institución para iniciar sus funciones.

Menos aspirantes para el próximo año

Por otra parte, el director señaló que todavía no existe información oficial sobre la cantidad de nuevos estudiantes que serán asignados a la filial de Villarrica para el próximo periodo académico.

Explicó que la institución registró una reducción importante en la cantidad de aspirantes que serán formados a nivel nacional. Según indicó, la cifra prevista inicialmente de 5.000 alumnos fue reducida a 1.000 por decisión institucional.

Sin embargo, Torres afirmó que el establecimiento continuará funcionando como centro de formación policial, aunque todavía se aguarda una definición sobre la cantidad de aspirantes que recibirá el próximo año.