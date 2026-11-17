Un violento asalto domiciliario se registró durante la madrugada de este martes en la compañía Costa Caballero, distrito de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Según el reporte policial, tres delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda, redujeron a sus ocupantes y golpearon al propietario, de 66 años, para exigirle dinero y objetos de valor.

La víctima fue identificada como Ángel Benítez Villaverde, jubilado, quien se encontraba dentro de su domicilio en compañía de su esposa y sus hijos cuando llegaron los desconocidos.

De acuerdo con el relato policial, los asaltantes se desplazaban en un automóvil Toyota IST de color rojo. Los tres hombres descendieron del vehículo con el rostro cubierto, guantes y armas de fuego, e ingresaron rápidamente a la vivienda para someter a los integrantes de la familia.

Una vez dentro, obligaron a los ocupantes a permanecer boca abajo y exigieron al propietario que entregara el dinero y las joyas que supuestamente guardaba en una caja fuerte. Durante el asalto, Benítez fue maniatado con precintos, golpeado en el rostro y amenazado por los delincuentes.

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Ante las exigencias, el hombre abrió la caja fuerte, pero los asaltantes no encontraron dinero en efectivo en su interior. No obstante, se apoderaron de una pistola calibre 9 milímetros, marca Smith & Wesson, que estaba guardada en el compartimiento.

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Entre los objetos sustraídos también figuran un anillo de oro, un teléfono celular Redmi 14 y las llaves de dos camionetas: una Toyota Hilux y una Hyundai Creta. Los delincuentes se llevaron además G. 100.000 en efectivo, según los datos preliminares proporcionados sobre el hecho.

Los desconocidos permanecieron aproximadamente 20 minutos dentro de la vivienda antes de darse a la fuga a bordo del mismo automóvil Toyota IST. Incluso se llevaron la llave de la puerta principal, por lo que las víctimas tuvieron que salir por la parte trasera del inmueble para pedir ayuda a los vecinos.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Comisaría 12ª acudieron al lugar y realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, fueron convocados efectivos del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y personal de Criminalística para los trabajos de campo y la recolección de evidencias.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se logró identificar a los presuntos autores. La Policía continúa con las averiguaciones para determinar las circunstancias del asalto, identificar a los responsables y establecer su paradero.