Por su parte, el jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y Hechos Punibles Informáticos, comisario principal Diosnel Alarcón informó a sus superiores que efectivamente percibía una suma mensual del Grupo Vázquez con factura, por charlas y asesoramientos a los empleados para prevenir los robos y estafa informáticos en su calidad de docente.

Mientras que los otros uniformados que aparecen en la lista de pagos efectuados por Ueno Bank son personales de las distintas comisarías donde esta empresa empresa tiene sus propiedades y residencias de los principales accionistas.

Aparentemente, estos suboficiales asignados a los diferentes cuadrantes aprovechaban la situación para ocupar el mayor tiempo posible de sus horas de guardia para proteger los bienes del Grupo Vázquez, por lo que recibían un “regalito” mensual que oscilaba entre los G. 2.000.000 a G. 2.500.000 mensuales.

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Todos los hechos irregulares que involucran a efectivos de la Policía, denunciados o que están saltando a la luz a medida que avanzan las investigaciones del vaciamiento del banco Ueno son remitidos directamente a cargo de la dirección de Asuntos Internos, donde cada caso será investigado, confirmó el comandante César Silguero.

Guardaespaldas de Miguel Vázquez y transportador de caudales del Grupo Vázquez

En la mañana de hoy, en el programa A la Gran 730 emitida por ABC Cardinal se denunció que el suboficial mayor Derlis Francisco Gómez Silvero (38), quien figura a cargo del Departamento Motorizada de la Policía, estaba trabajando aparentemente desde hace años como guardia privado del ahora recluido y procesado Federico Miguel Vázquez, además de cumplir funciones como transportador de grandes caudales del Grupo Vázquez.

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Es más, el suboficial mayor Gómez gozaba de una extrema confianza de los propietarios del grupo empresarial. Según las planillas, estos entregaban millonarios montos sin documentos respaldatorios al uniformado, quien a su vez se encargaba de distribuirlo.

Fuentes de la Dirección de Talento Humano de la Policía señalaron que el suboficial mayor Gómez posiblemente comenzó a trabajar como seguridad de Federico Miguel Vázquez desde el año 2019, cuando figuraba como personal de la Agrupación de Seguridad, comandada en ese entonces por el comisario principal Atilio Bazán.

Posteriormente, el 4 de noviembre del año 2.020 el Departamento Jurídico dio vía libre para la Dirección de Talento Humano pueda comisionar en forma oficial a un agente para resguardar la seguridad de Federico Miguel Vázquez.

El dictamen respondió a una solicitud presentada el 5 de octubre de 2020 por la Unidad Fiscal N.º 4 de Luque -a cargo de la agente Sandra Ledesma- ante un hecho de tentativa de robo agravado y amenaza de hecho punible del que fue supuestamente víctima Vázquez, quien en aquella época fijaba residencia en Itá Yvate casi Luis Alberto de Herrera, en dicha ciudad.

Con base en este documento, el suboficial mayor Gómez continuó trabajando aparentemente a cargo de Vázquez durante todos estos años. Según los registros de Talento Humano, en 2023 el uniformado fue trasladado a la Agrupación Especializada, sin perjuicio en sus funciones de guardaespaldas y transportador de caudales del Grupo Vázquez.

Resolución de comisionamiento no fue encontrada

Sin embargo, en los archivos de la Policía no se encontró el comisionamiento del suboficial mayor Derlis Francisco Gómez Silvero para dicho servicio, que debía estar firmado por el comandante de turno de la Policía.

Ante esta situación se puede deducir que el suboficial mayor era enviado para el servicio directamente por orden de su jefe de turno, en el marco de una trato privado entre ambos, según explicaron fuentes de la Dirección de Talento Humano.

El descargo del jefe de Cibercrimen

Por otro lado, el jefe del departamento Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y Hechos Punibles Informáticos, comisario principal Diosnel Alarcón -quien aparece con una asignación mensual de G. 10.000.000 en la lista de pagos del Grupo Vázquez- se escudó en su rol de docente y asesor de seguridad informática para justificar el pago.

Supuestamente, Alarcón asesoraba a los empleados del Grupo Vázquez para evitar los robos y estafas perpetrados por los cibercriminales, cuyos principales objetivos son los empleados de bancos y financieras que actualmente operan a través de las redes, señalaron fuentes de Asuntos Internos.

La caída del banco Ueno también derivó en el juicio político y destitución del presidente Santiago Peña, quien ahora está recluido en la prisión militar de Viñas Cue. Igualmente fueron detenidos y procesados los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, Liana Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos Holger Insfrán.