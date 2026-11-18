El asesor jurídico de la Municipalidad de Encarnación, Salim Fernando Abud, relató que el lunes presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades detectadas durante la administración comunal anterior, a cargo del exintendente Luis Yd (Alianza).

La primera guarda relación con la desaparición de dos cuatrimotos que figuran en el inventario del parque automotor de la comuna, pero que no se encuentran hasta el momento. Por disposición del agente fiscal Luis Albertini, se procedió al allanamiento de tres inmuebles de Yd en la búsqueda de los vehículos.

Los procedimientos se desarrollaron la tarde de este martes, en el marco de la causa contra innominados por el presunto hecho de apropiación.

Uno de los allanados fue la casaquinta “7 Caballos”, donde Yd es copropietario, ubicada en el barrio Santo Domingo; el segundo, un inmueble de San Antonio Ypecurú, propiedad de la familia Mendoza; y el tercero, la residencia del exdirector del taller municipal, Cristian Rienzi.

Los rodados buscados son de la marca Kenton, modelo Quest ATV 250 (2008), de colores rojo y negro, con matrículas 267 NAV y 268 NAV, respectivamente. No fueron hallados en los inmuebles allanados.

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Denuncian presunta lesión de confianza y malversación de fondos

El abogado Abud detalló que el lunes presentaron una segunda denuncia, también contra innominados, por el presunto manejo irregular de las cuentas de la comuna. Según detalló, describen una serie de préstamos intercuentas en los que quedó adeudado lo correspondiente a la Gobernación de Itapúa y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estos recursos estaban destinados al pago de lo correspondiente a los impuestos inmobiliarios y el perjuicio sería de G. 6.110 millones. Estos recursos se habían utilizado en otros gastos, situación que no estaría permitida según la denuncia y que corresponde investigar por presunta malversación.

Además, unos 16 funcionarios fueron identificados como presuntos autores de la manipulación del sistema informático de la comuna. Refieren que los mismos modificaron los montos de impuestos de ciertos contribuyentes para que terminaran pagando menos de lo que figura en los haberes.

En ese sentido, se solicita al Ministerio Público una investigación por presunta lesión de confianza. Los antecedentes fueron entregados al fiscal Luis Albertini.

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Desconocen nuevas denuncias

El representante legal del exintendente, Luis Troche, manifestó que su representado le comunicó sobre los allanamientos de los inmuebles. Detalló que se interiorizará de la causa, pero manifestó que la Policía y el Ministerio Público no hallaron ningún elemento en los procedimientos.

Sobre las cuatrimotos, indicó que el intendente le contó que serían de la época de 2008 y que hace tiempo no están entre los móviles de la Municipalidad. Posiblemente están en un depósito, lo que no quita que figuren en los papeles, indicó.

Mencionó que se trata de una persecución política, junto con las otras dos denuncias por las que continúa imputado Luis Yd, que, para el abogado, no tienen argumentos válidos. En el caso por presunto delito ambiental, adelantó que incluso la jueza elevó la causa a juicio oral y que, por el caso del derrumbe del edificio, continúa imputado.