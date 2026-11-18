La única camioneta patrullera de la Subcomisaría Nº 4 es antigua, sufre constantes desperfectos mecánicos y su reparación debe ser solventada con aportes de los propios vecinos. El reclamo se intensificó tras el asesinato de un guardia de seguridad ocurrido en la madrugada del martes último, que motivó una manifestación ciudadana frente a la sede policial.

Los pobladores de la colonia Blas Garay de la ciudad de Coronel Oviedo se concentraron frente a la subcomisaría para exigir respuestas de las autoridades ante la creciente preocupación por la inseguridad y la falta de recursos policiales. Los manifestantes cuestionaron que una zona de gran actividad productiva y económica permanezca prácticamente desprotegida.

La pobladora de la colonia Blas Garay, Cinthia Verón, manifestó que la comunidad se encuentra de luto por el asesinato del trabajador, quien fue ultimado mientras cumplía sus funciones y dejó huérfanos a hijos menores de edad. Señaló que el crimen evidenció las limitaciones de la dependencia policial para responder a las urgencias de los habitantes.

Explicó que hace aproximadamente cinco años recibieron una camioneta policial en estado obsoleto, que desde entonces presenta constantes averías. Ante la falta de recursos, los propios pobladores organizaron rifas y colectas para solventar las reparaciones, llegando a aportar G. 7 millones y G. 3 millones en distintas ocasiones.

La mujer indicó que el vehículo permaneció más de una semana en el taller mecánico y que, tras la manifestación, la Municipalidad de Coronel Oviedo dispuso un aporte económico para cubrir G. 8.300.000 por la reparación, con la promesa de que estaría nuevamente disponible el sábado.

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La colonia comprende más de 13 compañías y supera los 15.000 habitantes, pero la subcomisaría cuenta solamente con entre cuatro y cinco efectivos de guardia. Los pobladores consideran que la dependencia debería tener categoría de comisaría, atendiendo a la extensión territorial y la cantidad de habitantes.

La zona se dedica principalmente a la ganadería, la producción frutihortícola, el cultivo de caña dulce y otras actividades agropecuarias.

Por su parte, el jefe de Seguridad Ciudadana del departamento de Caaguazú, comisario principal Luis Gilberto Agüero, confirmó que la dependencia dispone de una sola camioneta, que permaneció fuera de servicio durante aproximadamente ocho días por problemas mecánicos. Reconoció que se trata de un vehículo antiguo y que presenta averías frecuentes.

El jefe policial afirmó que se utilizan motocicletas y que, ante los pedidos de auxilio, también se envían otros móviles para cubrir los servicios de prevención. Sin embargo, admitió que existe un déficit de patrulleras en el departamento de Caaguazú, debido a su extensión territorial y sus 22 distritos.

También reconoció que el asesinato del guardia ocurrió durante el periodo en que el vehículo de Blas Garay estaba fuera de servicio.

Tras la movilización de ayer, se dispusieron cambios de personal y la presencia de agentes de Investigaciones en la zona. No obstante, los pobladores insisten en que la reparación de una camioneta obsoleta no constituye una solución definitiva y exigen una nueva patrullera, más efectivos y equipamientos para responder oportunamente a las emergencias.

La comunidad cuestiona que su crecimiento económico y poblacional no esté acompañado de una inversión estatal acorde en seguridad, mientras sus habitantes deben recurrir a colectas para mantener operativo el único móvil policial.