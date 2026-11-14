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Policiales
14 de noviembre de 2026 - 14:15

Investigan millonario atraco a camión en San Pedro del Paraná

Un grupo armado asaltó ayer un camión de gran porte sobre la Ruta PY08, en San Pedro del Paraná. El conductor del rodado fue tomado como rehén, le sustrajeron 100 millones de guaraníes y lo abandonaron.

Por Sergio González
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Cuatro hombres con armas largas y chalecos tácticos perpetraron un asalto a un camión de la empresa agroindustrial Algisa durante la mañana de ayer, viernes. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta PY08, en el distrito de San Pedro del Paraná.

Los maleantes interceptaron el camión a bordo de una camioneta de color blanco, presumiblemente de la marca Chevrolet, según el informe policial. Los atacantes descendieron con rostros cubiertos y efectuaron disparos contra el camión para que detuviera la marcha.

El conductor del camión atacado fue identificado como Juan Ángel Britez (45 años). Lo acompañaban otros tres trabajadores: Richard Alejandro Ferreira (27), Ronal Gabriel Acosta (23) y Leonardo Favio Ferreira.

Agentes de la Comisaría 7 de San Pedro del Paraná fueron alertados del hecho y acudieron al sitio. Convocaron al lugar a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística e informaron al Ministerio Público.

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Tomaron un rehén y se llevaron el dinero

Las víctimas relataron a los intervinientes que los maleantes tomaron de rehén al conductor del camión y siguieron el trayecto por la ruta durante un par de kilómetros. En el límite con el distrito de General Artigas, en el acceso al camino conocido como Tape Tuja, abrieron una caja que contenía dinero.

Terminaron alzándose con más de 100 millones de guaraníes, según fuentes extraoficiales. Luego abandonaron el camión y al conductor al costado de la Ruta PY08.

Los trabajadores refieren que realizaron una entrega de productos alimenticios de la empresa en la ciudad de San Estanislao, en el departamento de San Pedro. Posteriormente, retornaron con una carga de alimento para ganado, traída del distrito de Guayaibí.

En su trayecto, declararon haber realizado una parada en el distrito de Carayaó, departamento de Caaguazú. El dinero sustraído sería perteneciente a la empresa agroindustrial.

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Empresa sufrió ataque con explosivos este año

La empresa agroindustrial propietaria de este camión de cargas fue víctima el pasado 10 de febrero de un ataque en su planta industrial, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado.

En esa ocasión, los atacantes detonaron explosivos en las oficinas, pero, según los reportes oficiales, no se llevaron dinero de las instalaciones.

Las investigaciones apuntaban a que la banda criminal que perpetró el ataque utilizó las mismas armas que fueron disparadas en atracos bancarios cometidos en los últimos años en la región.

La compañía Alberto Giles Agroexportadora CISA (ALGISA), pertenece al empresario Alberto Giles, padre del actual intendente de Coronel Bogado, Jhonatan Giles (ANR-HC).

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