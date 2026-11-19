Por tercer día consecutivo hay procedimientos en la sede de GSR Security en Asunción, una firma que proveía servicios al grupo Vázquez. Al respecto, el fiscal Alejandro Cardozo detalló que la intervención se originó tras el hallazgo de indicios de relevancia penal sobre la Ley de Armas durante un allanamiento realizado previamente en el marco del caso Ueno Bank.

Asimismo, el agente desmintió versiones sobre la imposibilidad de abrir bóvedas o cajas, ya que confirmó la apertura de una caja fuerte de 1,5 metros y una bóveda de gran porte.

Por el caso precisó que estas correspondían a un sector de la propiedad subarrendado a una tercera persona vinculada a la firma “Prestige”, cuyo representante se presentó de forma voluntaria para facilitar el acceso a los recintos. Es decir, esto se encontró dentro de la sede de GSR, pero en el lugar aparentemente también funcionan otras empresas.

Además, dentro de la bóveda se hallaron accesorios y componentes de armas de fuego pertenecientes a una empresa con registro, por lo que de momento se descartó el hallazgo de dinero en efectivo u otros valores.

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Intervención de Digemabel

Tras un peritaje de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) también se realiza un peritaje para cotejar el material hallado con su sistema.

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“Dentro de esa bóveda ya de mayor porte sí fueron halladas partes de armas de fuego que corresponderían a una empresa que tiene los permisos de la Digemabel”, citó.

Por su parte, el titular de la Digemabel, el Gral. Melanio Servín, confirmó el hallazgo de una maquinaria de gran porte conocido como “de doble uso” en el rubro.

Según su explicación, la máquina que será analizada es de tecnología industrial “adaptable”; ya que puede fabricar utensilios plásticos convencionales o producir partes de armas letales y no letales, incluidas piezas en 3D.

Además, la empresa vinculada al subarrendamiento tenía un registro como ensambladora de armas, pero su licencia venció hace un mes y figuraba fijada en otra dirección. Por ende, no contaba con autorización para mantener esa maquinaria ni el lote de piezas en dicho local.

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Hipótesis sobre la maquinaria

De momento, Servín señaló que se presume que la maquinaria pretendía utilizarse para fabricar los componentes faltantes y luego ensamblar un armamento completo. Por otra parte, también se están clasificando las piezas encontradas para determinar cuáles son de venta libre y cuáles de uso controlado.

En lo que refiere al hallazgo de chalecos antibalas con insignias de la Policía Nacional, aclaró que la legislación de 2024 los excluyó del control de la Digemabel y que su legalidad debe ser analizada por la Policía.

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No habría más bóvedas

Además, el jefe del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario José Delgado, confirmó que el personal policial presta asistencia a los dos equipos de fiscales intervinientes, tanto en la causa inicial como en la nueva carpeta abierta por transgresión a la Ley de Armas.

Además, reiteró que tras la verificación técnica de toda la evidencia, se establecerá la responsabilidad penal de los implicados, entre ellos un ciudadano canadiense.

Incluso, tras una inspección del edificio principal de GSR Security, ahora se descartaría la existencia de más estructuras o bóvedas ocultas tras la apertura de las dos cajas verificadas.

Finalmente, también adelantó que la Policía gestiona una orden para ingresar a una vivienda aledaña conocida como “la casona”. Según denuncias de trabajadores, allí operaba el área administrativa y presuntamente se habría confinado al personal durante el primer día del procedimiento para evitar su contacto con la prensa o la Fiscalía.

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