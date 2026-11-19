Durante el segundo día de allanamiento a la empresa GSR Security, vinculada al grupo Vázquez, investigado por el colapso de Ueno Bank, la comitiva fiscal y policial halló una máquina industrial nueva.

La misma estaba embalada y sin uso, y según explicaron los expertos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), serviría para fabricar piezas de armas de fuego.

Andrés Casatti, abogado que se presentó como representante legal de Dobrestec, dijo que en el local allanado desde hace más de 20 años funcionan varias empresas de seguridad, tanto la que representa, como otras. Indicó que la máquina que encontró el equipo fiscal se trata de una moldeadora de plástico que fue importada legalmente y cuya documentación ya fue entregada a la Fiscalía.

“Dicha máquina moldeadora de plástico puede fabricar desde un balde, hasta elementos que puedan constituir un arma. También acá funciona otra empresa, que no es mi cliente, y el representante legal de dicha empresa está adentro, brindando todas las informaciones y aclaraciones que solicita el Ministerio Público, la cual tiene licencia para importar armas, también hay armas, por eso está acá la Digemabel”, señaló.

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Hallan chalecos adquiridos por Itaipú

Casatti dijo que toda la documentación, armas y municiones, serán entregadas a la Fiscalía, ya que cuentan con todos los documentos y la trazabilidad.

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Si bien reconoció que es un momento nacional muy sensible para todos, donde hay muchos perjudicados, tanto del gobierno, como ciudadanos particulares, pidió tener cuidado y poner “límites a la situación”, para no generar “una psicosis en búsqueda de hechos punibles” y estimó que no encontrarán ningún hecho punible en la sede allanada. Además, detalló lo que hay en las bóvedas.

“En la bóveda hay unos chalecos que fueron importados legalmente. Se le proporcionó toda la documentación también al Ministerio Público, puesto que esta empresa, o una de las empresas que funcionan acá, tienen o ganaron una licitación con Itaipú. Está todo acreditado legalmente, están con los bordados y el emblema de Itaipú, no está la totalidad porque están viniendo por tandas”, relató.

Sobre por qué importaron una moldeadora que puede fabricar partes de armas de fuego, dijo que eso habría que preguntarle a quien la importó, considerando además que cuenta con licencia para fabricar armas, vigente.

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También le consultaron si la empresa que importó la moldeadora es Precisión, lo que no pudo confirmar, pero sí afirmó que es una de las empresas que funcionan en el lugar y es subalquilada por la empresa a la que representa.