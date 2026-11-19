La División Regional Nº 4 de Interpol, con sede en Itapúa, concretó la detención de un hombre de 36 años, con notificación roja, requerido por la Justicia argentina. El procedimiento se desarrolló la tarde de este jueves en la compañía Santa Rosa de Lima, del distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá.

El detenido, quien cuenta con una orden de captura y extradición en el marco de una causa por supuesto abuso sexual de niños, correspondiente al año 2022.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento del oficio Nº 2061, emanado del Juzgado Penal de Garantías Nº 10 de la capital del país, firmado por el actuario Ariel Quiñónez.

En el vecino país es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43, según la orden firmada por el actuario Alejandro Héctor Ferro. La carátula de la causa es “Abuso sexual agravado por haber sido cometido en perjuicio de una menor de 13 años y corrupción de menor de 13 años”, con una expectativa de pena de hasta 20 años de prisión.

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El caso investigado

El hecho denunciado habría ocurrido entre los años 2016 y 2017, en la Comuna 8 de Villa Lugano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

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El hombre habría abusado de la sobrina de su entonces pareja sentimental, cuando la menor se quedó en la casa de su tía. La niña tenía entre 7 y 8 años cuando se cometieron los hechos denunciados, según los datos de la investigación.

Los intervinientes relataron que se trataría de actos de tocamiento en las partes íntimas y de haberle tomado fotografías a la menor mientras era sometida a los manoseos.

El detenido fue trasladado hasta la Comisaría Primera de Encarnación para ser sometido al proceso de extradición.