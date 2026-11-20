La Policía Nacional confirmó, a través de sus pares de Ponta Porã, Brasil, que la camioneta Chevrolet S10, de color plateado, con chapa QQG5H34, utilizada por los que atracaron la empresa Yrendague, fue robada el sábado último en la mencionada ciudad fronteriza con nuestro país.

El comisario Fredy Duarte, subjefe de Investigaciones de la Policía en Pedro Juan Caballero, dijo que el titular del vehículo ya lo reconoció como suyo y se presentó con los documentos respaldatorios.

Fuentes policiales de Ponta Porã, informaron que la víctima de aquel asalto en dicha ciudad brasileña es familiar de un agente de la Policía Militar y que resultó herida durante el atraco.

¿Asaltantes de Yrendague cruzaron la frontera?

El comisario Duarte señaló que la información que se maneja es que, tras el robo fallido de dinero y la sustracción de una pistola propiedad de Yrendague, los malvivientes cruzaron la frontera y se internaron en territorio brasileño.

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“Estamos trabajando con el seguimiento de imágenes con la colaboración de nuestros pares del vecino país para identificar y localizar a los autores del hecho”, expresó Duarte.