El comisario Freddy Duarte, subjefe de Investigaciones de Amambay, confirmó un intento de asalto tipo comando a la firma Yrendagué en Pedro Juan Caballero. Según su relato, alrededor de las 08:00, el gerente de esta empresa estaba llegando a su lugar de trabajo, cuando se da cuenta de que una camioneta se le acerca y de ella descienden siete personas con pasamontañas y algunos uniformes camuflados.

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Luego de reducir al directivo, lo llevaron dentro de la sede. “Entonces forzaron la puerta; el gerente forcejeó con ellos intentando cerrar y realizaron dos disparos intimidatorios de, presumiblemente, una pistola calibre 9 mm. Ellos decidieron ingresar dentro del local”, aseguró el uniformado.

En Asunción se dieron cuenta

Según Duarte, los asaltantes no tenían la certeza de que para llegar a la bóveda, tenían que pasar por tres niveles de seguridad con reconocimiento facial. “Es así que en todo momento le forzaron al gerente, pero al llegar a la bóveda, en Asunción ya se estaban dando cuenta de lo ocurrido, por lo que hicieron sonar la alarma del local”, comentó el comisario.

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Otro detalle es que al momento del asalto, la bóveda estaba vacía, ya que según manifestaciones del gerente, recién entre las 10:00 y las 11:00 se empieza a recibir efectivo en ese lugar. “Como la bóveda central lo controla desde Asunción, vieron e hicieron sonar la alarma”, reiteró la autoridad.

Finalmente y sin poder conseguir su objetivo, se dieron a la fuga. “Llevaron una pistola y un celular del guardia. A cuadras del lugar, tiraron ese celular corporativo de la empresa, que también ya fue incautado por gente del Ministerio Público y personal policial interviniente”, agregó Duarte.

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Cruzaron la frontera

Según hipótesis policiales, el atraco se llevó a cabo a cuadras del cruce fronterizo con Ponta Porã, por lo que los asaltantes habrían pasado al lado brasileño en su huida. “Me acaban de confirmar que la camioneta fue robada el día sábado en la ciudad de Ponta Porã. O sea, el dueño ya reconoció su vehículo, ya está acá en la oficina de guardia de Investigaciones. Acaban de confirmar que la camioneta fue robada el día sábado”, precisó Duarte.