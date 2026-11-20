El robo de avioneta se produjo el 8 de marzo de 2025 en un asalto tipo comando a la estancia Cuatro Lagunas, situada en el municipio de Campo Aceval, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, en las coordenadas 22° 58’ 05” S, 59° 44’ 58” W.

La nave sustraída era una Cessna 210, con matrícula ZP-BKZ, que sin embargo fue encontrada ese mismo día siniestrada en una pista de aterrizaje clandestina de Bolivia, en una amplia zona boscosa, a 640 kilómetros de distancia de la estancia Cuatro Lagunas, en las coordenadas 17° 14’ 45” S, 58° 51’ 30” W.

Aparentemente, la máquina se estrelló a consecuencia de las pésimas condiciones de la pista. De hecho, el piloto habría muerto en el accidente.

Otros procesados por el robo de la avioneta

La Policía Boliviana capturó cuando eso al mecánico de aviación Orlando Rengel Sánchez, boliviano, de 81 años, quien por su avanzada edad y el terreno accidentado no pudo salir de la zona donde ocurrió el siniestro.

Policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), quienes tomaron el caso, habían capturado el 29 de abril del año pasado al supuesto cabecilla de la banda, Ronie Allam Bordón Da Silva, brasileño, de 43 años, quien también tiene nacionalidad y documentos paraguayos.

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Fue en un allanamiento a una estancia que alquilaba en la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. El establecimiento pertenecía al narcotraficante ya asesinado Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ.

Ronie tiene actualmente un sobreseimiento provisional, por lo que ya salió de prisión.

El siguiente capturado por el caso había sido Hilario Vera Díaz, paraguayo, de 32 años, quien fue localizado por policías de Crimen Organizado el 9 de noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción, capital del departamento de Concepción.

Este era un guardiamarina de la Armada Paraguaya hasta que fue dado de baja en 2021 tras ser capturado por asalto.

El exmilitar también ya está libre en esta causa.

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Las pistas que llevaron al tercer detenido

El tercer detenido, el de hoy 20 de noviembre, es Richard Ariel López Sánchez, de 29 años, quien fue detenido por policías de Investigaciones en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Según los datos, Richard habría formado parte del comando armado que asaltó la estancia. De hecho, su celular marcó ese día en la zona del golpe y además los celulares robados en dicho golpe fueron utilizados posteriormente por él mismo, por su novia y por su cuñado.

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El fiscal de Pozo Colorado, Enrique Amadeo Díaz Alegre, ya había presentado imputación por robo agravado contra el ahora detenido Richard Ariel López Sánchez, quien incluso estaba en rebeldía.

Ahora que cayó preso, el fiscal debe fijar una fecha para la audiencia de declaración indagatoria.