La comunidad de Eugenio A. Garay, departamento de Guairá, volvió a movilizarse contra el cultivo de soja en zonas cercanas a fuentes de agua potable. Esta vez, los pobladores participaron en una misa en la parroquia local, encabezada por el obispo de Caazapá, monseñor Marcelo Benítez, para exigir que se prohíba definitivamente la actividad agrícola cuestionada y se garantice la protección del agua y el ambiente.

Se trata de la segunda celebración religiosa realizada en el marco de las protestas ciudadanas contra el productor José Carlos Casagrande. La primera tuvo lugar días atrás frente a uno de los inmuebles en conflicto, pero, debido a las condiciones climáticas de este viernes, la ceremonia se trasladó al templo parroquial.

Durante la homilía, monseñor Benítez expresó su respaldo a la movilización y afirmó que el reclamo debe centrarse en la protección de la vida y la salud de los habitantes. Afirmó que la Iglesia acompaña a la comunidad porque considera que está defendiendo derechos fundamentales frente a actividades que podrían afectar el entorno natural.

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“No estamos contra personas, estamos contra un sistema que puede dañar la vida humana y nuestra madre naturaleza”, manifestó el obispo. También advirtió sobre los posibles efectos de las fumigaciones con agroquímicos en la calidad del aire, el suelo y la biodiversidad de la zona del Ybytyruzú.

Conflicto a las faldas del Ybytyruzú

El conflicto tiene como protagonista al productor José Carlos Casagrande, quien cuenta con dos condenas por delitos ambientales vinculados al cultivo de soja y al incumplimiento de medidas de mitigación. Entre las infracciones señaladas en esos procesos figura la falta de implementación de barreras vivas de protección antes de desarrollar los cultivos.

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Uno de los antecedentes corresponde a una propiedad ubicada en las inmediaciones de un pozo artesiano que abastece de agua a la comunidad de Eugenio A. Garay. El otro está relacionado con actividades agrícolas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.

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Ante un reiterado intento de desarrollar cultivos de soja que, según los pobladores, se encuentran próximos al tanque comunitario y al mismo pozo de agua dentro del casco urbano, se reactivaron las protestas. Los vecinos cuestionan que se pretenda realizar nuevamente una actividad que ya motivó intervenciones judiciales y condenas anteriores.

Tras las movilizaciones, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) abrió un sumario administrativo y dispuso la suspensión provisoria de la autorización ambiental del productor. La medida se mantendrá mientras se analiza el caso y se reciben los descargos correspondientes, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre la revocación del permiso.

Asociación que defiende el Ybytyruzú pide una solución definitiva

José Manuel Silvero Arévalo, secretario de prensa de la Asociación Defensores del Entorno del Ybytyruzú, cuestionó la respuesta de la institución ambiental y pidió que se adopte una resolución que impida definitivamente el cultivo de soja en las inmediaciones del tanque comunitario.

El representante dijo que Casagrande es reincidente y recordó que ya fue condenado en dos oportunidades por delitos ambientales. Consideró que el nuevo procedimiento administrativo resulta insuficiente frente a los antecedentes del caso y reclamó que el Mades actúe con mayor celeridad.

Silvero también señaló que existe una ordenanza municipal que restringe el cultivo de soja y las actividades agrícolas que requieren el uso intensivo de agroquímicos. Según afirmó, los proyectos agrícolas deben contar con aprobación de la Junta Municipal, requisito que, de acuerdo con su denuncia, no se habría cumplido en este caso.

Durante la celebración religiosa también se recolectaron firmas para solicitar la destitución de las autoridades regionales del Mades. Los manifestantes sospechan que estos funcionarios habrían favorecido al productor y exigen que se investigue su actuación, además de una intervención más firme de la institución.