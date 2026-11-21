El fiscal de la Unidad Penal N° 2, José Silguero Denis, presentó acusación contra la denominada “reina del abigeato”, Sonia Elizabeth Bogado Araújo (39), por reducción y asociación criminal.

Mientras que Francisco Eduardo Martínez, alias “Coyote” (32), y Fidel Abilio Cáceres Romero (40) fueron acusados por abigeato y asociación criminal.

La Fiscalía solicitó que los tres sean sometidos a juicio oral y público. La acusación fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías de Quiindy, a cargo del juez Rodolfo Vera.

Según la investigación, los involucrados estarían relacionados con la sustracción de tres vacunos lecheros de la Granja Dos Marías.

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de julio de 2025, en el establecimiento ganadero ubicado en la compañía Pehuajó de Yaguarón, propiedad de Dulce María Rojas de Bernal.

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Los animales, dos de raza Holando y uno Jersey, todos preñados y en producción, fueron sustraídos tras el corte del alambrado perimetral y faenados clandestinamente en un camino vecinal. El perjuicio económico fue estimado en G. 137 millones.

Presunta distribución de tareas

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Martínez se encargaba de sustraer y faenar los animales; Cáceres Romero proporcionaba apoyo logístico y transporte en una camioneta Toyota Hilux Surf, mientras que Bogado Araújo recibía la carne y la comercializaba a través del Autoservicio Gonzalito.

La Fiscalía sostiene que no se trataría de un hecho aislado, sino de una estructura organizada que utilizaba comunicaciones telefónicas, vehículos y un establecimiento comercial para concretar las actividades ilícitas.

La investigación incluyó análisis de llamadas y celdas telefónicas, extracción de datos de celulares, recuperación de conversaciones de WhatsApp, mensajes, audios, transferencias bancarias e imágenes de cámaras de seguridad.

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También se realizaron pericias a la camioneta presuntamente utilizada para transportar la carne, donde especialistas del Laboratorio Forense del Ministerio Público levantaron muestras de sangre, fibras y pelos.

Antecedentes y situación procesal

El fiscal recordó que la denominada “reina del abigeato” ya había sido detenida en diciembre de 2025, durante la operación “Lobo Gris”, desarrollada por el Departamento de Lucha contra el Abigeato de la Policía Nacional, en otra investigación sobre una presunta estructura dedicada a esta actividad.

Finalmente, Silguero Denis informó que Martínez y Cáceres Romero cumplen prisión preventiva en la cárcel de Villarrica, mientras que Bogado Araújo permanece con arresto domiciliario y tobillera electrónica en su vivienda de Yaguarón.