Investigan a jueza que dictó arresto para la supuesta “reina del abigeato”

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en forma unánime, resolvió iniciar una investigación preliminar de oficio a la jueza penal de garantías de Paraguarí, Digna Ocampos Gómez. De la actuación de la magistrada en un caso de abigeato, el órgano extrapoder tomó conocimiento el pasado 12 de febrero.

El referido caso debió ser analizado en la sesión del 9 de abril, sin embargo, las ausencias del consejero Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera, imposibilitó el tratamiento y postergó el mismo para este jueves.

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El ministro de la Corte y vicepresidente 2° del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, propuso iniciar la investigación a la magistrada de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. Esta fue apoyada por la presidenta Alicia Pucheta, el consejero Enrique Berni, el diputado Diego Cándia y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana.

El órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos conoció el caso a través de una publicación de nuestro diario, que exponía la actuación de la jueza Digna Ocampos, quien el 14 de enero de 2026 decretó el arresto domiciliario a la imputada Sonia Elizabeth Bogado Araújo, alias reina del abigeato, que solo estuvo una semana con prisión preventiva.

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Argumentos del JEM para investigar a jueza

En un momento de la sesión, el ministro César Garay resaltó que “en la crónica periodística a la nombrada jueza se le endilga ‘supuestas anomalías al conceder medidas sustitutorias a la prisión preventiva a favor de Sonia Elizabeth Bogado Araújo, procesada por los hechos punibles de reducción y asociación criminal’”.

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Agregó Garay que “respecto a otros magistrados no individualizados en la publicación, se les sindica ‘supuestas anomalías en causas tramitadas en ciudades Itauguá, Itá, Yaguarón, Paraguarí, Caacupé y Eusebio Ayala, en las que se investigan las participaciones de Sonia Elisabeth Bogado Araújo, Francisco Eduardo Martínez, Fidel Abilio Cáceres Romero y Jorge Samuel García Sosa, en hechos punibles abigeato, reducción y asociación criminal”.

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A entender del ministro de la Corte, el caso cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 6814/2021, de notoriedad, que “se cumple con la publicación en periódicos de gran circulación”, así como la de gravedad y afectaciones a intereses públicos y social, en vita a que los hechos punibles investigados “abigeato, asociación criminal y reducción”, perjudicaron a localidades de Central, Cordillera y Paraguarí.

En consecuencia, el Jurado dispuso además de librar oficios a fin de contar con un informe pormenorizado y los antecedentes del caso penal, así como la remisión de los antecedentes a la Secretaría Jurídica para la conformación de la causa.

Causa contra la supuesta “reina del abigeato”

De acuerdo con los antecedentes del caso, Sonia Bogado es dueña del autoservice “Gonzalito”, ubicado en el barrio Santa Catalina de Capiatá. Este local fue allanado por policías ante las sospechas de que era usado “como punto de acopio y/o comercialización de productos cárnicos de origen ilícito, vinculados a la misma estructura criminal dedicada al abigeato”.

Según los investigadores, el grupo presuntamente liderado por Sonia Bogado, identificaba a sus víctimas, principalmente pequeños productores o granjeros, y luego mataban a sus animales con rifle en el campo, los faenaban en el lugar y llevaban la carne al negocio.

Los uniformados creen que esta banda mató al menos 30 vacas de 20 víctimas distintas.