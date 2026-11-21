Una pareja de presuntos asaltantes fue detenida en la noche del miércoles en San Lorenzo, luego de una investigación policial que permitió vincularla con varias denuncias de robo agravado y tentativa de robo agravado. Según los investigadores, ambos se movilizaban en una motocicleta blanca: la mujer conducía el biciclo y su acompañante descendía armado para despojar de sus pertenencias a los transeúntes.

Los aprehendidos fueron identificados como Pedro Pablo Domínguez González y Larissa Raquel López Robert, ambos de 27 años. El procedimiento se realizó alrededor de las 21:00 del miércoles, sobre la calle Buenaventura Ocampos casi Del Sur, en San Lorenzo.

El comisario Alexander Méndez, jefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, explicó que los investigadores recibieron información sobre los presuntos autores y cruzaron datos con agentes de otras dependencias policiales para identificar a las víctimas y localizar a los sospechosos.

Lea más: Asalto a local comercial en Luque: detienen a un hombre y buscan a otros tres

Así operaba la pareja de presuntos asaltantes

De acuerdo con las denuncias, la pareja seleccionaba a sus víctimas mientras estas caminaban por la vía pública. Posteriormente, el hombre descendía de la motocicleta con un arma de fuego y las intimidaba para exigirles la entrega de dinero o teléfonos celulares.

La Policía obtuvo imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona y de otros puntos donde se denunciaron los hechos. Estos registros, junto con las características proporcionadas por las víctimas, permitieron avanzar en la investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Méndez señaló que el trabajo fue coordinado con personal de las comisarías 31ª y 54ª de Lote Guazú. Los sospechosos fueron ubicados cuando salían de su domicilio y trasladados hasta la sede policial.

Lea más: Robaron herramientas de un taller en Limpio y terminaron detenidos

Cuatro denuncias y un celular recuperado

La investigación permitió relacionar a los detenidos con cuatro hechos denunciados en San Lorenzo. Dos de las víctimas pertenecen a la jurisdicción de la Comisaría 1ª y las otras dos a la Comisaría 54ª.

Durante el procedimiento, los intervinientes recuperaron un teléfono celular Xiaomi Note Pro, de color azul, que estaba en poder de la mujer. Además, incautaron una motocicleta Kenton Viva 110, de color blanco, con chapa 616 ABIN.

Antecedentes y remisión a prisión

Según los datos policiales, Domínguez González registra un antecedente por violación de la Ley 1.340/88, correspondiente al año 2020. Por su parte, López Robert no cuenta con antecedentes, aunque tiene dos causas abiertas, de acuerdo con lo informado por el jefe policial.

El procedimiento fue comunicado a las agentes fiscales Viviana Figueredo, de la Unidad Penal N.º 6, y Viviana Riveros, de la Unidad Penal N.º 7 de San Lorenzo, debido a las denuncias tramitadas en ambas jurisdicciones.