La Policía Nacional realizó una incursión en una zona boscosa, tras un seguimiento de cámaras de circuito cerrado del trayecto realizado por los asaltantes que robaron un automóvil.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:15 de este domingo, en un camino interno de la compañía Barrero Guazú, a unos 150 metros de la vía que conecta la avenida Alejandro Pereira con el centro de Cambyretá.

De acuerdo con el reporte policial, los investigadores obtuvieron datos sobre la posible ubicación del rodado en un sector boscoso de la zona.

Tras rastrillar los alrededores y adentrarse por un camino interno rodeado de vegetación, los efectivos encontraron el vehículo oculto entre matorrales.

Al asegurar el perímetro y ampliar la inspección en el interior del monte, hallaron también una motocicleta escondida, con su llave de contacto puesta.

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Vehículos recuperados e intervención fiscal

En el lugar se convocó a peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, encabezados por el suboficial principal Nelson Caraballo, para realizar los levantamientos y peritajes correspondientes.

Los rodados involucrados son un Toyota Auris, color azul, chapa N.º HAS732 y chasis (número no consignado), denunciado como robado en el marco de un robo agravado domiciliario en Encarnación. La víctima del hecho fue identificada como Mónica Argüello, ciudadana argentina de 41 años.

Además, se encontró una motocicleta marca Star, modelo Trail, color negro, con numeración de chasis ilegible y chapa 409 NBA que, según el informe policial, corresponde a otro biciclo y habría sido utilizada durante el atraco.

La intervención fue comunicada a la fiscal de turno de la Fiscalía Zonal de Encarnación, quien ordenó el traslado de ambos vehículos hasta la sede del Departamento de Investigaciones de Itapúa, a disposición del Ministerio Público.