La noche de este viernes 20 de noviembre, cerca de las 22:00, dos hombres fueron hallados con múltiples impactos de bala sobre el puente del arroyo Mborore, en el camino de acceso al Puerto Bella Vista, en la localidad de Bella Vista, del departamento de Itapúa.

Las víctimas fueron identificadas como Éder William Recziegel Gómez (43) y su sobrino Gustavo Leonel Sánchez Schneider (24). Agentes de la Comisaría 14.ª de la zona lograron conversar con los familiares, quienes aportaron datos de relevancia para una rápida intervención.

En cooperación con otras comisarías, la 12ª de Hohenau, la 11ª de Capitán Miranda y la Segunda de Encarnación, lograron la aprehensión de cuatro personas, sindicadas como presuntos autores del crimen.

Además, lograron incautar dos automóviles, una motocicleta y dos armas de fuego: una escopeta calibre 12 mm y una pistola 9 mm, con su caja y su cargador. Lo incautado fue remitido al Ministerio Público.

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Dos colombianos entre los detenidos

Entre las primeras diligencias desarrolladas por la Policía Nacional, se logró la recuperación de la camioneta que pertenecía a una de las víctimas fatales.

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Se trata de una camioneta Chevrolet S10 de color gris oscuro. Estaba al mando de Jiancarlo Gaviria Valderrama (21), de nacionalidad colombiana.

Las armas de fuego incautadas fueron halladas en la camioneta de la víctima, que estaba siendo conducida por el extranjero. El mismo habría aportado otros datos que permitieron identificar a los otros involucrados en el hecho.

Además, detuvieron a Édgar Eduardo Tovar Franco (37), de nacionalidad colombiana, a bordo de un Toyota Vitz de color blanco, matrícula AAXX 879; Antonio Sebastián Chechi Palacios (24), paraguayo, quien estaba en una motocicleta tipo trail de color negro; y Tomás Domínguez Arguello (43), paraguayo, domiciliado en el barrio Unión de Bella Vista.

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Venta de armas termina en doble homicidio

La pareja sentimental de la víctima fatal detalló que Recziegel había salido de su residencia con el objetivo de concretar la venta de un arma de fuego.

Tras cotejar las informaciones y lograr interceptar la camioneta, se llegó hasta los otros presuntos involucrados, que serán investigados por el doble homicidio.