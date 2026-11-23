Alrededor de las 21:00 del domingo, Diana Montserrat Ruiz Bernal (37) dejó estacionada frente mismo a su vivienda del barrio San José, su camioneta Toyota Hilux de color champagne, con matrícula BBV 252.

La víctima confirmó que había dejado el vehículo con las puertas abiertas y la llave puesta, mientras ingresaba a la casa, minutos después se percató de que la camioneta ya no estaba en el sitio donde la había dejado.

Tras la denuncia agentes de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones llegaron al sitio y comenzaron las averiguaciones y seguimiento con algunas imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el barrio.

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Las pesquisas condujeron a los uniformados hacia el barrio San Pedro de la misma capital del departamento de Canindeyú, hasta que uno de los oficiales llegó hasta el hospedaje denominada “Posada Imperial”, donde los encargados informaron disimuladamente al investigador que una persona ingresó hasta uno de los garajes al mando de la camioneta.

Quedó con las puertas cerradas

Sin embargo el desconocido cerró las puertas del vehículo y salió nuevamente del lugar sin dar ninguna explicación a los encargados. Los agentes solicitaron las imágenes captadas por las cámaras del circuito cerrado del lugar para tratar de identificar al robacoches.

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Por otras parte, los agentes señalaron que definitivamente no es muy común que haya hechos de robo de vehículos en Saltos del Guairá, ya que hay una sola vía de salida hacia la zona de Curuguaty, mientras que las rutas que conducen hacia el lado del Brasil están controladas las 24 horas del día.

Es por eso que las personas todavía acostumbran dejar estacionados sus vehículos sin asegurar las puertas, lo que en esta ocasión había motivado al accionar del maleante, aunque sabía que no iba a poder efectivizar o vender la máquina, no pudo evitar la tentación.