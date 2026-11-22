El robo ocurrió alrededor de las 04:44 de la madrugada del sábado, cerca de cuatro criminales posicionaron en reversa la camioneta Toyota Hilux blanca en el estacionamiento de la joyería Victoria Joyas, ubicada sobre Senador Long casi Moisés Bertoni, en el barrio Villa Morra de Asunción.

Segundos después, el conductor aceleró marcha atrás y reventó la puerta de vidrio templado del local. De inmediato, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento para sustraer joyas, relojes y otros objetos de valor.

Los delincuentes cargaron los artículos en bolsas con las que salieron a la calle, donde nuevamente abordaron la camioneta para huir del lugar. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado del comercio.

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Osado robo en Villa Morra, sin dificultad para los delincuentes

Pese a la aparatosidad del golpe -ocurrido en el corazón de uno de los polos comerciales más activos de la capital y ejecutado en poco más de tres minutos- los criminales actuaron con eficiencia y calma. Posteriormente, dejaron el vehículo -que tiene denuncia de robo- a pocas cuadras, sobre la calle Bélgica, entre Sucre y Eusebio Lillo, en el barrio San Cristóbal, donde fue hallado en la noche de ese mismo día.

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Fuentes de la propia Policía Nacional confirmaron que persiste una grave falla preventiva durante la noche y la madrugada en Asunción y en distintas localidades del departamento Central, marcada por la escasa o nula presencia de agentes en las calles.

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No hay policías en las calles durante la noche y la madrugada

Literalmente, las patrulleras desaparecen durante la noche y la madrugada, lo que da pie a los criminales a ejecutar estos osados golpes. A este panorama se suma el antecedente de dos efectivos de la Comisaría 3.ª de Asunción que fueron tomados como rehenes y posteriormente abandonados en la zona de Luque.

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Asimismo, en los últimos días se registraron otros robos de madrugada en la capital que pasaron casi inadvertidos para la opinión pública, ya que toda la atención de la ciudadanía estaba sobre los procedimientos fiscales vinculados a la investigación del vaciamiento de Ueno Bank.