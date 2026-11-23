Se trata de Diego Mauricio Bagnoli Benítez (28), con antecedentes por violencia familiar y amenaza de hechos punibles, sin paradero fijo, aunque según la información que manejan los investigadores, últimamente estaba pernoctando en una casa abandonada.

La víctima es Diosnel Flaskamp (33), domiciliado en el kilómetro 19 de la ruta PY 02, zona de Capiatá, quien presenta lesiones graves en el intestino a causa de la puñalada que sufrió.

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Según el relato de algunos lugareños, Flaskamp tiene una motocarro y se gana la vida haciendo mudanzas y acarreo de mercaderías para sus vecinos y, supuestamente, contrataba los servicios de Bagnoli para su ayudante.

Sin embargo, supuestamente Flaskamp no le pagaba lo que correspondía y además le retrasaba los pagos por los trabajos hechos a su empleado, razón por la que éste ya lo tenía en la mira desde hace un par de semanas.

Fuentes del departamento Investigaciones de Central de la Policía relataron que en la mañana de este lunes (23 de noviembre) Flaskamp y Bagnoli estaban trabajando en una mudanza en el barrio Santa Rosa y al término del traslado de los enseres, nuevamente el empleador le comunicó a su secretario que no iba a poder pagarle enseguida.

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Lo atacó en la calle

Ante esto Gagnoli desenvainó su arma y atacó a su patrón a quien infligió un herida en el abdomen, que según los uniformados perforó en tres partes el intestino de la víctima, quien fue auxiliada y llevada a un centro asistencial de la ciudad.

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En tanto que el supuesto autor guardó nuevamente el arma y caminó hasta la casa abandonada donde se tiró a dormir en un catre. Vecinos y algunos familiares de la víctima llevaron a los agentes de Investigaciones hasta el lugar donde estaba el sospechoso.

Cuando los policías entraron a la propiedad encontraron durmiendo al sospechoso, quien tenía bajo el catre una colección de cuchillos, tres en total, que fueron incautados por los agentes y remitidos a la fiscalía como evidencias.