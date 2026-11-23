El fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de la Zonal de Colonias Unidas, Héctor Garay, encabezó dos allanamientos en el marco de la investigación del doble homicidio cometido el pasado viernes en Bella Vista.

Los allanamientos fueron realizados por agentes de la oficina regional en Itapúa del Departamento de Investigaciones, en un departamento ubicado en el microcentro de Encarnación, así como en un inquilinato del barrio Las Delicias, en la capital departamental.

Las propiedades pertenecen a los extranjeros de nacionalidad colombiana detenidos por el hecho, identificados como Edgar Eduardo Tovar Franco (37) y Giancarlo Gavira Valderrama (21).

En las residencias incautaron teléfonos celulares, documentos de identidad y una motocicleta. Los elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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Documentos encontrados y vínculo con esquema de préstamos

Edgar Tovar estaría asentado en Encarnación hace al menos dos años, según los datos de los investigadores. Se dedicaría a un negocio de préstamos. En ambas residencias, de hecho, hallaron materiales promocionales de este negocio.

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Además, en su residencia encontraron documentos de la Interpol sobre sí mismo, que fueron incautados.

Entretanto, en el inquilinato de Giancarlo Gavira hallaron documentos de prestación de servicio militar y su documento nacional colombiano.

Según las investigaciones, sería trabajador en el emprendimiento de Tovar. Según la hipótesis del Ministerio Público, uno de ellos es quien habría disparado contra las víctimas en el contexto de una transacción de venta de un arma de fuego.

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El doble homicidio investigado

La noche de este viernes 20 de noviembre, cerca de las 22:00, dos hombres fueron hallados con múltiples impactos de bala sobre el puente del arroyo Mborore, en el camino de acceso al Puerto Bella Vista, en la localidad de Bella Vista, departamento de Itapúa.

Las víctimas fueron identificadas como Éder William Recziegel Gómez (43) y su sobrino Gustavo Leonel Sánchez Schneider (24). Agentes de la Comisaría 14.ª de la zona lograron conversar con los familiares, quienes aportaron datos de relevancia para una rápida intervención.

Gavira Valderrama fue detenido en poder de la camioneta de la víctima, que hurtaron tras asesinarlos. En el interior estaba el arma que estaba en negociación, una pistola de 9 mm, que presuntamente sería el arma homicida.

Posteriormente, detuvieron a Antonio Sebastián Chechi Palacios (24), paraguayo, quien estaba en una motocicleta tipo trail de color negro, y a Tomás Domínguez Arguello (43). Estos habrían estado en el lugar del homicidio y actuado como intermediarios.

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Hipótesis del caso que maneja la fiscalía

El propietario del arma, que tendría documentación legal, era Éder Recziegel. Este se negó a hacer la negociación ese viernes porque le avisaron en un horario en que no había escribanía.

No obstante, ante la insistencia, acordaron un encuentro para “probar” el arma junto a los interesados. El propietario fue al encuentro en compañía de un sobrino, que terminó siendo asesinado junto a él.

Los intervinientes presumen que el autor material del hecho pudo ser uno de los colombianos, quien habría actuado bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de estupefaciente.