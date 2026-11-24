Un hombre de 29 años, identificado como Diego Tomás Fernández Fariña, alias “Lemoki”, fue detenido este lunes en Ñemby, por su presunta participación en el asalto a mano armada de un autoservice del barrio Cañadita. El sospechoso cuenta con antecedente por robo agravado y había recuperado su libertad en octubre de 2025, según el informe policial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:40, frente a una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre, en inmediaciones de la avenida Caaguazú. Agentes de la Comisaría 57ª de Cañadita, con apoyo de efectivos de la Comisaría 55ª, lograron ubicarlo luego de varios trabajos de vigilancia.

La detención se concretó en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía Penal de la Unidad N.º 1 de Ñemby, en el marco de la causa por robo agravado.

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Así fue el asalto al autoservice

De acuerdo con el relato del comisario Alfonso Paredes, subjefe de la Comisaría 57ª, el asalto ocurrió 31 de octubre pasado, cerca de las 11:40, en el autoservice denominado La Esperanza, ubicado sobre la calle Las Mercedes, en el barrio Cañadita.

Dos personas llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió e ingresó al local simulando ser un cliente. En ese momento, un adolescente de 17 años se encontraba atendiendo el comercio.

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Una vez dentro, el hombre extrajo un arma de fuego que llevaba en la cintura y amenazó al trabajador. Luego se apoderó de un celular Redmi Note 14, de color azul, y G. 200.000 en efectivo, para posteriormente darse a la fuga junto con su cómplice.

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Cámaras permitieron identificar al sospechoso

Las imágenes del circuito cerrado del establecimiento fueron fundamentales para avanzar en la investigación. A partir de las grabaciones, los investigadores lograron identificar al presunto autor material del asalto, quien utilizaba el alias de “Lemoki”.

Tras las averiguaciones correspondientes, los agentes consiguieron establecer su identidad y comenzaron a realizar vigilancias en la zona. Finalmente, este lunes lo divisaron cuando ingresaba a una vivienda alquilada en compañía de su pareja.

Los intervinientes rodearon el inmueble y, tras conversar con la mujer, consiguieron dialogar con Fernández Fariña, quien no opuso resistencia y accedió a acompañar voluntariamente a los agentes hasta la sede policial. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional de Ñemby para el diagnóstico médico correspondiente.

Antecedente por robo agravado

El comisario Paredes confirmó que el detenido ya había estado privado de libertad por un hecho similar. Según el informe policial, registra un antecedente por robo agravado correspondiente al año 2022 y cumplió su pena hasta el 16 de octubre de 2025.

El jefe policial señaló que no fue posible recuperar el celular ni el dinero denunciados como robados, debido al tiempo transcurrido desde el asalto. Tampoco se encontró el arma de fuego utilizada durante el atraco.

El caso fue comunicado a la fiscala Gladys González, quien lleva adelante la investigación. El detenido permanece a disposición del Ministerio Público.