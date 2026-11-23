De acuerdo con el informe emitido por la Dirección de Policía de Presidente Hayes, el primer asalto ocurrió poco antes de las 23:00 del domingo -jóvenes de 25 años aproximadamente, cutis trigueño, vestidos con ropas camufladas, uno armado con una pistola y el otro con una escopeta- irrumpieron en la casa ubicada en la calle Wilfrido Insaurralde del barrio El Progreso, de Villa Hayes.

Los desconocidos tomaron de rehenes al propietario Jorge Daniel López Vianconi, a su esposa Cynthia Estela Aguilar Gutierrez, a sus dos hijos menores y una sobrina que estaba de visita.

Todos ellos fueron atados de pies y manos con cintillos de plástico. Luego, los asaltantes comenzaron a revisar cada uno de los muebles en busca de dinero y otros objetos de valor y reunieron cuatro celulares y tomaron las llaves del automóvil Toyota IST rojo, con matrícula AAKE 642, que estaba en el garaje y en el que escaparon.

Segundo asalto: esta vez en un local gastronómico

Mientras las víctimas intentaban liberarse de sus ataduras, ambos sospechosos se trasladaron hasta el kilómetro 43 de la ruta PY 09, zona de Benjamín Aceval, donde ingresaron al interior del local gastronómicos denominado “Doña Mirta”.

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Allí redujeron a punta de arma al encargado del establecimiento David Enrique Ferreira González (33), a quien obligaron a antregar la recaudación del dia, unos G. 10.000.000 que estaba en la caja registradora, antes de volver a escapar.

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Persecución policial en Presidente Hayes

Pero para mala suerte de los maleantes, cuando huían estos se cruzaron con una patrullera de la comisaría jurisdiccional. Los agentes, ya alertados sobre el robo ocurrido en Villa Hayes, iniciaron la persecución.

Al verse acorralados y conscientes de que otras patrulleras se sumarían en pocos minutos, los sospechosos se dirigieron hacia la compañía Cerrito, en el kilómetro 38 de la ruta PY09, donde ingresaron en una zona boscosa.

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Los delincuentes abandonaron el vehículo y escaparon a pie en la oscuridad. Al llegar al lugar, los policías encontraron en el interior del rodado billetes de distintas denominaciones que sumaban G. 1.070.000 y una bolsa con monedas por valor de G. 800.000.

En el vehículo también hallaron un arma de fuego modificada con siete cartuchos en el tambor, dos parlantes, una tablet y seis teléfonos celulares que se presumen serían robados.

Según fuentes policiales, los dos delincuentes estuvieron “de gira” durante la noche del domingo en distintos puntos de Presidente Hayes, donde perpetraron distintos asaltos, hasta que fueron descubiertos y huyeron.