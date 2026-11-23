Un hombre de 36 años fue aprehendido este domingo en Luque, luego de ser sorprendido con pedazos de caños de cobre que habría robado de la instalación de un aire acondicionado. El sospechoso fue identificado por la propietaria de una vivienda mediante imágenes de circuito cerrado.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:00 sobre las calles Digno García y Santo Tomás, en el barrio Primavera. El aprehendido fue identificado como Ricardo Manuel Torres Martínez, quien cuenta con antecedentes por hurto, según el informe policial.

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Lo identificaron mediante cámaras de seguridad

El comisario Gabriel Rivas, de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que los agentes fueron alertados a través del sistema 911 sobre un supuesto hurto domiciliario en curso.

Al llegar a la vivienda, los uniformados fueron recibidos por la propietaria, quien les mostró las imágenes de su circuito cerrado. En la grabación se observaba a un hombre que había trepado la muralla y manipulaba la instalación del aire acondicionado para extraer los caños de cobre.

Con las características físicas y la vestimenta del sospechoso, los policías realizaron un rastrillaje por la zona y lo encontraron en un sector boscoso, donde estaba cortando en pedazos el cobre que habría sustraído.

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El perjuicio supera el valor de reventa

Los intervinientes recuperaron los restos de los caños de cobre, aunque el material ya había sido cortado. El procedimiento evitó que el sospechoso se llevara los elementos, pero no impidió el daño ocasionado a la instalación del aire acondicionado.

Rivas señaló que este tipo de hechos genera un perjuicio económico considerable para las víctimas. Según explicó, quienes sustraen estos materiales suelen venderlos por apenas G. 20.000 o G. 30.000, mientras que la reposición de una línea de cobre para aire acondicionado puede costar entre G. 200.000 y G. 300.000.

Cuenta con antecedentes por hurto

El jefe policial indicó que Torres Martínez registra antecedentes por hechos de hurto y que, según sus datos, sería una persona con problemas de adicción.

El detenido fue trasladado inicialmente a la Comisaría 3ª de Luque y posteriormente al Hospital General de Luque para una evaluación médica, conforme al protocolo correspondiente.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal Nº 1 de Luque, Liz Medina, quien dispuso que el hombre permanezca aprehendido en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público.