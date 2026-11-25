La decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Rodolfo Zalazar López (45) fue adoptada por el juez Vicente Coronel, en medio de un fuerte despliegue policial y una movilización de campesinos que exigían su libertad.

La audiencia del procesado se desarrolló mientras un grupo de campesinos se manifestaba bajo la lluvia frente a la sede judicial, reclamando la liberación de Zalazar y respuestas del Gobierno Nacional para las familias afectadas por el temporal del 3 de octubre.

Finalmente, el juez Vicente Coronel resolvió aplicar la medida de arresto domiciliario y el monitoreo mediante tobillera electrónica, en sustitución de la permanencia en prisión.

Los manifestantes advirtieron que continuarán movilizados para exigir asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a los damnificados por la granizada y las intensas lluvias registradas en el departamento.

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Detenido por una causa de presunta coacción

Rodolfo Zalazar López había sido detenido nuevamente por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden de captura relacionada con una causa por presunta coacción en Santa Rosa del Aguaray.

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El procedimiento se realizó cuando el dirigente se dirigía a una movilización de damnificados por la granizada del pasado 3 de octubre. La captura tuvo lugar en la compañía López Salinas, de la colonia Santa Bárbara, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

De acuerdo con el informe policial, la detención se concretó en cumplimiento del Oficio Nº 7722/2026, de fecha 20 de noviembre, correspondiente a la causa caratulada “Rodolfo Zalazar López sobre coacción en Santa Rosa del Aguaray”.

Tras el procedimiento, el hecho fue comunicado al Ministerio Público y el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 8ª de San Estanislao, donde permaneció recluido hasta la resolución de su situación procesal.

Participó de movilizaciones en reclamo de tierras

Rodolfo Zalazar es un conocido dirigente campesino de San Pedro que protagonizó diversas movilizaciones y reclamos relacionados con la ocupación y distribución de tierras administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

A mediados de noviembre de 2025, fue detenido e imputado por presunta apología de la invasión de inmueble ajeno, junto con Ernesto Benítez y Sixto Cabrera. Posteriormente, obtuvo medidas alternativas a la prisión.

Damnificados anuncian nuevas movilizaciones

El dirigente participaba activamente en las protestas de las familias afectadas por la granizada del 3 de octubre en Santa Rosa del Aguaray, quienes reclaman la asistencia que, según afirman, fue prometida por el Gobierno.

Los damnificados realizan movilizaciones sobre la ruta PY11, en inmediaciones del Cruce Amén, ocupando media calzada y permaneciendo bajo carpas instaladas a la vera de la carretera.

Tras la detención de Zalazar, los manifestantes anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, en reclamo de respuestas y de asistencia para las familias que sufrieron importantes pérdidas a causa del temporal.