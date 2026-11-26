Se trata de Víctoriana Isabel Escobar Pérez (51), sin antecedentes, quien ocupa una propiedad sobre una calle sin nombre de la ciudad de Alberdi, que en los últimos tiempos estaba utilizando como una verdadera base de distribución de todo tipo de drogas.

En la casa los intervinientes encontraron 13 gramos de clorhidrato de cocaína, que en el mercado significan unas 65 dosis, a G. 60.000 cada una, varios paquetes de marihuana picada y un aparato celular, que fue remitido para peritaje. Se sospecha que en la memoria del aparato está la lista de proveedores y micro distribuidores con los que estaba operando la mujer.

En uno de los muebles de la vivienda también se encontró la suma de G. 1.215.000, que se sospecha sería lo recaudado por las ventas efectuadas en las últimas horas, por lo que también fue incautada por los intervinientes.

Los investigadores confirmaron que Victoriana es una de las principales proveedoras de drogas que actualmente están operando en la ciudad de Alberdi, aparentemente la mujer cuenta con proveedores que le hacen llegar las sustancias desde la zona del departamento Central.

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Sin embargo, los agentes no han podido determinar si las drogas llegan hasta Alberdi por agua, a bordo de las embarcaciones que navegan por el río Paraguay o por la ruta PY 019, que conecta aquella localidad con la ciudad de Villeta, en el departamento Central.

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También venden al otro lado de la frontera

Según los uniformados, una buena parte de los clientes de Victoriana son adictos de la misma ciudad de Alberdi, aunque su mayor ganancia es surtir a los consumidores de la vecina ciudad de Formosa, Argentina.

Supuestamente, los distribuidores pasan al otro lado del río de Paraguay en pequeñas embarcaciones llevando el productos en cantidades que puedan ser detectados por los organismos de seguridad.

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Antes estos hechos los agentes del departamento Antinarcóticos iniciaron una ofensiva a gran escala en la zona con el objetivos de anular estos focos de distribución de drogas en las principales locales del departamento del Ñeembucú.