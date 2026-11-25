El detenido fue identificado como Antonio Andrés Morínigo Encina (32), aparentemente sin antecedentes y quien portaba en el interior de una bandolera gris dos pistolas, una Glock 17 calibre 9mm. y una Lorcin calibre 25mm. y un teléfono celular de alta gama.

De acuerdo con el informe policial, agentes de inteligencia del departamento Antinarcóticos en Ciudad del Este consiguieron la información de que un hombre tenía guardado gran cantidad de estupefacientes en dos casas del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná.

Ante las sospechas verificaron ambas propiedades, una aparentemente la casa del presunto narco y la otra efectivamente era la vivienda materna, en ambos sitios había constante movimientos de personas, por lo que el caso fue comunicado al Ministerio Público y también se solicitó el allanamiento de las viviendas.

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En la mañana de este miércoles 25 se verificaron ambas casas, donde se encontraron drogas, pero sí fue sorprendido y detenido Antonio Andrés Morínigo Encina, el sospechoso portaba las dos armas en una bolsa, por lo que se ordenó su detención.

Armas serán peritadas

El fiscal Luis Escobar, encargado del caso, también dispuso que las dos armas sean enviadas al laboratorio para ser sometidas a peritaje, con el objetos de ver si algunas de ellas fue utilizada en el algún atentado, asalto o sicariato perpetrado en la zona del Alto Paraná en los últimos tiempos.