Los agentes de la Policía Nacional (PN) detenidos por supuesto intento de asalto son el oficial ayudante Rogelio David Yaharí Tindel, de 29 años, y el suboficial ayudante Elvio Nicolás Cardozo Rolón, de 24 años, quienes cayeron en una persecución efectuada por efectivos de la comisaría 15° de la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

El oficial Yaharí, de la promoción 2022 de la Academia de Policía, y el suboficial Cardozo, de la promoción 2024 del Colegio de Policía (policía exprés), son personales de la comisaría 2° de la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central.

El procedimiento se efectuó aproximadamente a las 22:30 de ayer, miércoles 25 de noviembre, en el barrio San Francisco de Yaguarón, donde los policías de la comisaría local interceptaron un automóvil Toyota Allex negro, con chapa YAT 033, en el que estaban los uniformados ahora arrestados.

Intento de asalto en plena ruta

Los patrulleros reaccionaron ante la denuncia hecha minutos antes por una mujer que dijo haber sido atacada cuando circulaba con su vehículo por la Ruta PY01, con destino a San Lorenzo.

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Supuestamente, los dos policías intentaron parar a la mujer en plena ruta, pero un camionero que se percató del hecho la salvó al bloquear con su camión al automóvil de los sospechosos.

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Cuando fueron localizados, los dos policías estaban armados cada uno con una pistola calibre 9 milímetros.

El caso fue comunicado al fiscal Eladio Cohene Estigarribia, quien dispuso la detención de los sospechosos hasta su comparecencia.