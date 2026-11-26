Una importante cantidad de armas blancas, aparatos celulares y bebidas de fabricación casera, conocidas como chicha, fueron incautadas durante una requisa realizada este jueves, desde las 04:00, en la Penitenciaría Regional de Misiones.

El procedimiento se llevó a cabo en tres pabellones, dos ocupados por integrantes del Primer Comando da Capital (PCC) y uno por miembros del Clan Rotela. El operativo fue encabezado por agentes policiales y personal penitenciario, como parte de los controles preventivos ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

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Al respecto, el jefe de Prevención y Seguridad del departamento de Misiones, comisario principal Pablo Ramón Benítez, explicó que la intervención fue realizada con el objetivo de retirar elementos prohibidos que podrían representar un riesgo para la seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

“El día de la fecha, a partir de las 04:00 horas, se procedió a realizar una requisa en la penitenciaría de Misiones, teniendo en cuenta que estamos llegando a temporada alta a fin de año”, manifestó.

Durante el procedimiento se encontraron estoques, cuchillos y varios aparatos celulares. El comisario Benítez señaló que los intervinientes ya tenían información sobre la posible presencia de estos elementos en poder de algunos internos.

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“Se tenía el conocimiento de que algunos de los reos tenían armas blancas y celulares. Por tal motivo se hizo la requisa y se logró encontrar lo que le manifesté”, detalló.

El jefe policial confirmó que dos de los pabellones intervenidos son ocupados por internos vinculados al PCC y el restante, por integrantes del clan Rotela. Agregó que la requisa se desarrolló sin resistencia por parte de los reclusos y terminó sin incidentes.

Actualmente, en la Penitenciaría Regional de Misiones están recluidos más de 1.900 reos, entre procesados y condenados, según informaron desde el reclusorio.