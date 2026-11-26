Una persecución de aproximadamente dos kilómetros entre conductores de las líneas 6 y 7 del transporte interno de San Lorenzo terminó en una pelea a golpes, daños materiales y una pasajera herida. El incidente ocurrió este miércoles, luego de que ambos choferes protagonizaran un altercado que comenzó por la rotura del vidrio de uno de los colectivos.

Los conductores fueron identificados como Juan Alcides González Ocampo, de 53 años, chofer de la línea 6, y Antonio Carlos de Arruda Fernández, de 36 años, conductor de la línea 7. Ambos fueron detenidos por disposición fiscal y los colectivos quedaron incautados.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45, sobre las calles Maneco Galeano y Carlos Gardel, en el barrio Anahí. Intervino personal de la Comisaría 31ª de Reducto.

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La discusión comenzó por la rotura de un vidrio

Según el informe policial, González Ocampo manifestó que se encontraba estacionado sobre la calle Arnaldo Bacigalupo, cuando pasó a su lado el colectivo de la línea 7. Supuestamente, desde este último vehículo arrojaron un objeto que impactó contra la ventanilla del lado del conductor y rompió el vidrio.

A raíz de lo ocurrido, el chofer de la línea 6 inició una persecución del otro colectivo. El recorrido se extendió por aproximadamente dos kilómetros, hasta que ambos vehículos llegaron a las calles Maneco Galeano y Carlos Gardel, donde los conductores comenzaron a discutir y terminaron a los golpes.

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Sin embargo, las versiones de ambos involucrados presentan diferencias. Arruda Fernández sostuvo que fue perseguido por González Ocampo, quien habría descendido con un arma blanca e intentado herirlo en la mano derecha. También señaló que el hijo del conductor de la línea 6 rompió una de las ventanillas de su colectivo.

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Pasajera recibió fragmentos de vidrio en un ojo

Como consecuencia de la rotura de la ventanilla, los fragmentos de vidrio alcanzaron a una pasajera identificada como Isabel Navarro, de 55 años. La mujer sufrió lesiones en el ojo izquierdo.

El subjefe de la Comisaría 31ª, comisario Salvador Segovia, señaló que los agentes ofrecieron asistencia médica a la pasajera en el lugar. Sin embargo, esta manifestó que acudiría por sus propios medios a un centro asistencial.

Posteriormente, los policías volvieron a contactarla y la mujer indicó que no necesitaba asistencia médica ni tenía intención de presentar una denuncia.

Ambos choferes quedaron detenidos

Tras la intervención policial, los dos conductores fueron trasladados inicialmente hasta la Patrulla Caminera, donde se les practicó la prueba de alcotest. Ambos dieron resultado negativo, con 0,000 mg/l de alcohol en sangre, según el informe policial.

Posteriormente, el procedimiento fue comunicado a la fiscala Viviana Riveros, de la Unidad Penal N.º 7, quien dispuso la detención de ambos conductores y la incautación de los colectivos involucrados.

Los choferes quedaron a disposición del Ministerio Público y los antecedentes del caso fueron remitidos a la unidad fiscal.