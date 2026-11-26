Se trata de Adan Manuel Gaona Franco (22), sin antecedentes penales ni registro de conducir, quien estaba al mando de una motocicleta Kenton Classic roja, con algunas modificaciones para aumentar la potencia del motor y con matrícula 524 AAMM.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, alrededor de las 19:00 del miércoles último, los agentes del Grupo Lince suboficial Primero Alan Aranda y el suboficial Segundo Carlos Caballero efectuaban patrulla por la calle Wenceslao Martínez de la compañía Cañada Garay de la ciudad de Luque, sin novedad resaltante.

Pero en una de las esquinas, los uniformados que estaban a bordo de la moto patrulla Lince 53 se toparon frente a frente con Adan Gaona, quien venía a gran velocidad y con la rueda delantera en alto, estaba haciendo wheelie o caballito a bordo de su motocicleta.

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Cuando Gaona se dio cuenta que estaba en apuros al ser descubierto por los uniformados, bajó su rueda y comenzó a acelerar para tratar de escapar haciendo caso omiso a la orden de parar la marcha que le hacían los Linces.

Gaona efectuó varias maniobras en zigzag y tomó una calle vecinal terraplenada, sin nombre e imprimió velocidad hasta donde podían aguantar el motor modificado de su biciclo. Pero cuando ya había ganado mucha distancia entre él y los uniformados la suerte le jugó una muy mala pasada, ya que atropelló un charco que agarraba toda la calle y no había por dónde esquivarlo.

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Cuando la moto tocó el espejo de agua perdió equilibrio, cayó al suelo y fue rodando por varios metros hasta quedar en medio de la calle, pero a parte de haber bebido abundante agua de lluvia con arena no sufrió lesiones graves, por lo que se incorporó y siguió corriendo a pie.

Vecinos ayudaron en su captura

Cuando llegaron al sitio los policías encontraron la moto tirado en medio de la calle, pero los vecinos cansados de estos acróbatas motorizados sirvieron de baqueanos para los agentes. Luego de una corta persecución capturaron a Gaona, quien fue puesto a cargo del Ministerio Público junto con su moto.