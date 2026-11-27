El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional difundió una serie de avisos mediante la Alerta Mafe, con el objetivo de dar con el paradero de 11 personas cuyas desapariciones fueron reportadas entre el 14 de octubre y el 26 de noviembre de 2026.

Uno de los casos corresponde a Ayla Loyanny Benítez Arce (13), quien fue vista por última vez el 14 de octubre en el asentamiento San Isidro Labrador de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

La adolescente es de cutis blanco, estatura mediana y cabello largo, liso y negro. Al momento de su desaparición vestía una remera rosada, short negro y zapatillas.

Asimismo, se busca a Iván Daniel Paniagua (14), cuyo paradero se desconoce desde el 20 de noviembre. Fue visto por última vez en el barrio San Juan de Cambyretá, departamento de Itapúa. Sus características físicas y vestimenta están pendientes de confirmación.

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Alerta Mafe: buscan a niños y adolescentes desaparecidos

Otra de las alertas corresponde a Anahí Monserrat Troche Cabrera (15), quien fue vista por última vez el 26 de noviembre en su domicilio, ubicado sobre la calle 15 de Agosto de la ciudad de Capiibary, departamento de San Pedro.

La adolescente es de contextura física robusta, estatura mediana, cutis moreno y cabello negro.

Por otra parte, se solicita ayuda para localizar a Esteban Javier Bobadilla Espínola (14) y Stiven Bobadilla (8), quienes fueron vistos por última vez el 26 de noviembre sobre las calles Saturio Ríos y San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo.

Esteban vestía una remera amarilla, bermuda beige y zapatillas negras, mientras que Stiven llevaba una remera gris, bermuda negra y zapatillas del mismo color.

Desapariciones en Concepción, Limpio y Caraguatay

En el departamento de Concepción se busca a Ágata Aracely Garcete Almeida (14), quien fue vista por última vez el 26 de noviembre en el barrio San Roque de Yby Yaú.

La adolescente es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis moreno y cabello castaño. Vestía una remera roja y un pantalón negro.

En Limpio, departamento Central, se reportó la desaparición de Mario Martínez (50), quien fue visto por última vez el 24 de noviembre sobre la calle 5 casi 22 del barrio Rincón del Peñón IV. Llevaba un pantalón de vestir azul noche, campera color crema y zapatillas azules.

También se busca a Alodio González López (68), desaparecido desde el 26 de noviembre en la compañía Alfonso Loma de Caraguatay, departamento de Cordillera. Es de contextura delgada, cutis moreno y cabello canoso. Vestía una camisa azul de mangas cortas y un pantalón vaquero del mismo color.

Reportan desapariciones en Asunción y Ñemby

En Asunción se desconoce el paradero de Claudia Lisandra Vera Areco (27), quien fue vista por última vez el 25 de noviembre en una vivienda ubicada sobre las calles Cañadón Chaqueño y Teniente Bernal.

La mujer es de contextura física delgada, estatura mediana y cabello negro. Su vestimenta está pendiente de confirmación.

En tanto, en Ñemby se busca a Joel Elías Rolón Insfrán (28), visto por última vez el 25 de noviembre sobre las calles San Juan y Paraíso del barrio La Lomita. Es de contextura robusta, cutis trigueño y estatura mediana.

En la misma ciudad se reportó la desaparición de Cristhian Daniel Cáceres Cáceres (29), quien fue visto por última vez el 25 de noviembre en el territorio social del barrio Mbokajaty. Es de contextura delgada, estatura alta y tiene un lunar entre ambos ojos. Vestía una remera verde claro, pantalón negro y calzado rojo con blanco.

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Alerta Mafe: ¿dónde comunicar información sobre personas desaparecidas?

Las autoridades solicitan a quienes tengan información que pueda contribuir a la localización de estas personas que se comuniquen al (0986)-760-083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

También se encuentran habilitados los números 911 y 130, consignados en los avisos oficiales.

En los casos que involucren a niños y adolescentes, la ciudadanía también puede comunicarse al 147, Fono Ayuda de la Niñez y la Adolescencia.