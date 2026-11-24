El Ministerio Público dispuso la búsqueda y localización de Laura Soledad Rojas Sánchez, una adolescente de 15 años que se encuentra con paradero desconocido desde la noche del lunes 23 de noviembre.

La orden fue emitida por el agente fiscal Digno Dúo Páez, titular de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía de Paraguarí.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la institución, la menor fue vista por última vez ayer lunes alrededor de las 21:00, en la compañía General Aquino, ubicada en el distrito de Escobar, departamento de Paraguarí.

Ante la denuncia presentada, la representación fiscal activó los protocolos correspondientes y apela a la solidaridad de la ciudadanía para dar prontamente con la joven.

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Se solicita a cualquier persona que posea información relevante o que la haya visto comunicarse de manera urgente a través de los siguientes canales habilitados: Sistema de Emergencias de la Policía Nacional 911 y teléfono de contacto directo (0972) 750-462.

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Asimismo, desde el Ministerio Público recuerdan que quienes cuenten con datos que ayuden a la investigación también pueden acercarse directamente hasta la comisaría policial o la sede fiscal más cercana.