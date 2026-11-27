El exministro Carlos Gustavo Fernández Valdovinos (61) se presentó a las 12:56 de este viernes en la sede de la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía, situada en el barrio Sajonia de Asunción, luego de que se haya ordenado su captura.

Tras permanecer unas horas, en el transcurso de la tarde fue llevado al Hospital de Barrio Obrero para una inspección médica. Hasta el momento no brindó declaraciones a la prensa, pese a las preguntas que se le hicieron.

Al respecto, comisario Luis López, jefe del Departamento de Crimen Organizado, mencionó que el detenido fue trasladado al hospital para una inspección médica y orientación de salud adecuada, garantizando la provisión de medicamentos si los requiere. También detalló que este procedimiento cumple con el protocolo oficial mientras aguardan la convocatoria del Ministerio Público para su declaración indagatoria.

Asimismo, detalló que el exministro se presentó junto a su abogado. Sobre dónde Fernández Valdovinos pasaría la noche, López sostuvo que si bien la citada sede policial es de carácter administrativo, el departamento también tiene condiciones para albergarlo temporalmente.

“Eso justamente estoy coordinando con los fiscales. Eventualmente hasta el momento quedaría acá, pero no obstante se puede trasladarlo en otro lugar; hay condiciones en este lugar. Hay habitaciones del personal que queda acá”, precisó.

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