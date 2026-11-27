Las seguidillas de intervenciones son encabezadas por personal del Departamento Antinarcóticos y Delitos Conexos de la Policía Nacional, de la regional de Santa Rosa del Aguaray, acompañado por uniformados de la Comisaría 8ª de San Estanislao.

Con los procedimientos, la Policía Nacional pretende controlar el aumento de consumidores de drogas, con la eliminación de lugares de expendio.

En los últimos meses aumentó significativamente la cantidad de jóvenes y adolescentes adictos, que constituye un motivo de preocupación de los padres de familia y las autoridades de la Municipalidad, la Policía Nacional, el Ministerio Público, instituciones educativas, entre otras.

El jefe de la Comisaría 8ª de Santaní, comisario Fernando Brítez, explicó que el objetivo principal de las intervenciones es evitar el consumo de drogas entre los jóvenes y adolescentes, impidiendo la comercialización.

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Instituciones involucradas

El comisario Brítez refirió que el acompañamiento de las diversas autoridades es muy importante en este tipo de acciones de prevención, debido a que es fundamental el involucramiento de todos los sectores para poder desactivar los sitios de distribución de drogas a los consumidores, subrayó.

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“El propósito de este trabajo que estamos haciendo entre las diferentes instituciones es prevenir la venta y el consumo de toda clase de estupefacientes prohibidos, evitando de esa manera que más jóvenes y adolescentes sean víctimas de los efectos sumamente perjudiciales para la salud de las personas, por lo que la única forma de combatir el problema es trabajando en forma conjunta entre todos”, dijo el comisario Fernando Brítez.