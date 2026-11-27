La requisa en el Centro Nacional de Prevenidos, anteriormente llamada Penitenciaría Nacional de Tacumbú, se inició a las 06:00 de hoy viernes 27 de noviembre.

Actuaron agentes penitenciarios del referido penal y efectivos policiales de la Dirección de Policía de Asunción, de la Agrupación Especializada y de la FOPE.

Los reos fueron sacados al tinglado principal del penal, mientras eran revisados los pabellones. No se reportaron incidentes durante el cateo.

Celulares, entre objetos incautados durante requisa en el Centro Nacional de Prevenidos

Según los datos, se incautaron elementos prohibidos como celulares, porciones de marihuana, estoques y chicha (bebida alcohólica artesanal fermentada).

Los intervinientes admitieron que esta vez incautaron menos elementos prohibidos de lo que habitualmente se hacía, en otras requisas.

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“El procedimiento se ejecuta conforme a las instrucciones del ministro de Justicia, a través de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que dispone la realización de requisas permanentes en todos los centros penitenciarios del país con el objetivo de fortalecer el orden institucional, prevenir situaciones de riesgo y resguardar las condiciones de convivencia y control dentro de los establecimientos”, dice un boletín del Ministerio de Justicia.

Requisa en Misiones, con similar resultado

Efectivamente, ayer jueves, un procedimiento similar se hizo en la cárcel de Misiones, con resultados prácticamente idénticos, pues en la ocasión los intervientes incautaron Una importante cantidad de armas blancas, aparatos celulares y chicha.

El procedimiento se llevó a cabo en tres pabellones, dos ocupados por integrantes del Primer Comando da Capital (PCC) y uno por miembros del Clan Rotela. El operativo fue encabezado por agentes policiales y personal penitenciario, como parte de los controles preventivos ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

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El Ministerio de Justicia administra al menos 21 cárceles para adultos en todo el país.