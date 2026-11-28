Poco después de las 22:00 del jueves pasado, patrulleros de la Policía Nacional que operaban sobre la avenida Colón en el barrio Virgen de Fátima de Ciudad del Este, se percataron de movimientos y maniobras efectuadas por una furgoneta Toyota FunCargo color plata, decidieron verificar el vehículo y comenzaron a seguirlo sigilosamente.

Cuando los ocupantes del FunCargo notaron la presencia de los uniformados en la zona, aceleraron la marcha y, tras ponerse fuera del alcance de los agentes, abandonaron el rodado y escaparon a pie.

Hallazgo de elementos sospechosos y chapa clonada

Luego de asegurar el FunCargo e informar a sus superiores, los agentes verificaron el interior y hallaron un chaleco antibalas, varios pasamontañas, camperas, calzados, quepis y tapabocas de diferentes colores, además de varios pares de guantes de goma.

El FunCargo tenía la matrícula AAEA 694, que en realidad fue expedida para una furgoneta Toyota Noah. Ninguno de los dos vehículos cuenta con denuncia de robo, por lo que se tomaron los datos de sus propietarios para avanzar con la investigación.

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Al día siguiente, en la mañana del viernes, en el barrio San Agustín, también de la capital del Alto Paraná, los agentes hallaron abandonada una furgoneta Toyota Hiace Regius beis, con chapa BXU 526, que tampoco registra denuncia de robo, según confirmaron fuentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

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Los investigadores de la Policía sospechan que los ocupantes de estos vehículos vigilaban o merodeaban algún potencial blanco de robo y que, ante la repentina presencia de patrulleros de las comisarías aledañas, decidieron abortar el golpe y abandonar los rodados.

Esperan 500 agentes de refuerzo para Ciudad del Este y otras ciudades

Por otra parte, voceros de la Dirección de Policía de Alto Paraná confirmaron que para el Operativo Fin de Año esperan al menos 500 agentes de refuerzo para optimizar las tareas de seguridad en los principales polos comerciales de la región.

Las fuentes explicaron que con 500 policías adicionales se podrá cubrir todos los puntos considerados de alto riesgo, donde se concentran la mayor cantidad de comercios y se mueve gran cantidad de dinero en efectivo, el principal objetivo de las bandas criminales de la zona durante las fiestas de fin de año y el inicio del año nuevo.